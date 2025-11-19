Pianeta Milan
Il Milan continua a lavorare in ottica mercato. Fullkrug e Kristensen, tutto quello che c'è da sapere in ottica rossonera
Alessia Scataglini
Il Milan continua a lavorare in ottica mercato. Con la Serie A verso la ripresa dopo la sosta delle Nazionali, il Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare continua a lavorare per studiare qualche colpo possibile nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Durante la stagione, come abbiamo potuto appurare, al Milan gli attaccanti non stanno rendendo come dovrebbero. Di questo ne ha parlato proprio Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di 'PianetaMilan'. Con Santiago Gimenez a quota 0 gol in campionato, e attualmente fuori per infortunio, e Christopher Nkunku ancora indietro di condizione, il diavolo sta cercando un'alternativa per il reparto più avanzato. Un nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham.

Non solo attacco, il Milan lavora per prendere una nuova pedina anche in difesa. Tra i tanti nomi è tornato di moda anche quello legato a Kristensen, difensore dell'Udinese. Questo e molto altro nel nuovo video!

