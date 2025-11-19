Durante la stagione, come abbiamo potuto appurare, al Milan gli attaccanti non stanno rendendo come dovrebbero. Di questo ne ha parlato proprio Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di 'PianetaMilan'. Con Santiago Gimenez a quota 0 gol in campionato, e attualmente fuori per infortunio, e Christopher Nkunku ancora indietro di condizione, il diavolo sta cercando un'alternativa per il reparto più avanzato. Un nome che sta prendendo sempre più quota è quello di Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham.