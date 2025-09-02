Pianeta Milan
Calciomercato, Arokodare vola in Premier: era stato accostato anche al Milan

Un nome che era finito sul taccuino dei dirigenti del Milan si allontana definitivamente dal campionato italiano: Arokodare vola in Premier
Alessia Scataglini
Un nome che era finito sul taccuino dei dirigenti del Milan (e non solo) si è allontanato definitivamente dai radar del campionato italiano. Tolu Arokodare, attaccante nigeriano, non vestirà la maglia rossonera, ma si prepara invece a una nuova avventura in Premier League con il Wolverhampton.

L'obiettivo rossonero sbarca in Premier: il Wolverhampton ha chiuso per Arokodare

L'operazione è stata condotta con rapidità dal club inglese, che ha chiuso l'affare versando 24 milioni di euro nelle casse del Genk. Nonostante il Milan avesse mostrato un forte interesse per il giovane, la proposta dei Wolves è stata ritenuta più convincente. L'offerta e l'opportunità di misurarsi subito in uno dei campionati più prestigiosi d'Europa hanno fatto la differenza. Bisogna comunque aggiungere che i rossoneri non hanno mai fatto tentativi concreti per il giocatore. Una vera e propria trattativa, infatti, non è mai iniziata.

Il 24enne attaccante, noto per la sua fisicità e il suo senso del gol, si presenta come un rinforzo importante per il Wolverhampton.

