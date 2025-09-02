Milan, ecco la migliore formazione dopo il mercato? Occhio alle sorprese

La migliore soluzione?

Visti gli uomini a disposizione specialmente in difesa, il Milan potrebbe giocare meglio con un 4-3-3. Qui ci potrebbero essere sorprese nella formazione: De Winter, infatti, potrebbe diventare titolare giocando come terzino destro. A centrocampo Modric e Rabiot perni e Fofana per la copertura e l'equilibrio. L'attacco il reparto più difficile: Leao e Pulisic difficilmente perderanno il posto da titolare, così come Nkunku si candida come prima bocca di fuoco per l'attacco. In quel caso Gimenez sarebbe un'ottima carta dalla panchina. Un'altra sorpresa, in questa eventuale formazione, ci sarebbe Saelemaekers in panchina. Ovviamente il belga è fondamentale: in questo caso potrebbe giocare come terzino al posto di De Winter o al posto di uno dei tre giocatori offensivi se dovesse servire più copertura. Vedere tutti insieme? Possibile togliendo un centrocampista: un 4-2-3-1 con Pulisic trequartista/mezzala, Modric, Rabiot (o Ricci e Jashari) davanti alla difesa. Leao, Saelemaekers esterni con Nkunku (o Gimenez) punta. Allegri ha tante scelte dalla mediana in su. Questa la nostra formazione.