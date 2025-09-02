Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan, ecco la migliore formazione dopo il mercato? Occhio alle sorprese

FORMAZIONI

Milan, ecco la migliore formazione dopo il mercato? Occhio alle sorprese

Milan, ecco la migliore formazione dopo il mercato? Occhio alle sorprese
Milan, quale formazione dopo il lungo e rivoluzionario mercato estivo? Qualche nuovo colpo in campo e occhio alle possibili sorprese
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, formazione rivoluzionata dopo il mercato? I rossoneri si sono mossi tantissimo in questa sessione estiva: 10 colpi in arrivo e tantissimi giocatori che hanno lasciato Milanello a titolo definitivo, in prestito e non solo (qui il bilancio del mercato). E' inevitabile che, dopo così tanti movimenti, la squadra avrà una formazione totalmente rivoluzionata rispetto a quella vista lo scorso anno con Fonseca e Conceicao in panchina. Lo abbiamo già visto nelle prime due partite di campionato con Allegri, ma qualche operazione dell'ultima settimana potrebbe cambiare di nuovo i piani dell'allenatore rossonero.

Milan, la probabile formazione dopo il mercato

—  

Se prendiamo in considerazione la formazione tipo vista in queste prime tre partite, Allegri ha spinto sul 3-5-2. Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana ed Estupinan a centrocampo. Pulisic e Leao come attaccanti. Una squadra che potrebbe puntare sulla compattezza difensiva alla ricerca delle ripartenze per fare male in attacco, visti i giocatori molto forti in attacco che ha a disposizione Allegri. Resta comunque questa la migliore formazione possibile per il Milan 2025/26? Secondo chi scrive no, ecco i motivi.

LEGGI ANCHE

La migliore soluzione?

—  

Visti gli uomini a disposizione specialmente in difesa, il Milan potrebbe giocare meglio con un 4-3-3. Qui ci potrebbero essere sorprese nella formazione: De Winter, infatti, potrebbe diventare titolare giocando come terzino destro. A centrocampo Modric e Rabiot perni e Fofana per la copertura e l'equilibrio. L'attacco il reparto più difficile: Leao e Pulisic difficilmente perderanno il posto da titolare, così come Nkunku si candida come prima bocca di fuoco per l'attacco. In quel caso Gimenez sarebbe un'ottima carta dalla panchina. Un'altra sorpresa, in questa eventuale formazione, ci sarebbe Saelemaekers in panchina. Ovviamente il belga è fondamentale: in questo caso potrebbe giocare come terzino al posto di De Winter o al posto di uno dei tre giocatori offensivi se dovesse servire più copertura. Vedere tutti insieme? Possibile togliendo un centrocampista: un 4-2-3-1 con Pulisic trequartista/mezzala, Modric, Rabiot (o Ricci e Jashari) davanti alla difesa. Leao, Saelemaekers esterni con Nkunku (o Gimenez) punta. Allegri ha tante scelte dalla mediana in su. Questa la nostra formazione.

LEGGI ANCHE: Milan, mercato così così. Ma tolto il Napoli, chi ha fatto meglio? >>>

MILAN (probabile formazione 4-3-3): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic, Estupinan; Rabiot, Modric, Fofana; Pulisic, Nkunku, Leao.

© RIPRODUZIONE RISERVATA