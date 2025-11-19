Milan, Collovati su San Siro: 'La storia non si può distruggere...'

Collovati, doppio ex di Milan e Inter, parla in esclusiva a 'PianetaMilan.it' del derby e del futuro di San Siro: per lui demolire il 'Meazza' sarebbe un errore. Secondo lui, sarebbe stato meglio ristrutturare l'impianto storico

19 novembre 2025

Fulvio Collovati, doppio ex di Milan e Inter, guarda alla sfida imminente tra le squadre di Allegri e Chivu con un pensiero che va oltre il campo. In esclusiva ai nostri microfoni di 'PianetaMilan.it', l'ex difensore riflette anche sul futuro di 'San Siro': per lui, demolire il 'Meazza' significherebbe cancellare un pezzo di storia. Collovati avrebbe seguito l'esempio del Real Madrid, ristrutturando lo stadio come il nuovo Bernabéu e preservandone l'identità. Un tema che, a pochi giorni dalla stracittadina, rende il derby ancora più carico di significato.

Potrebbe essere uno degli ultimi derby che si giocherà a San Siro'. Contrario o favorevole alla demolizione del 'Meazza' per la costruzione del nuovo stadio? "La storia non si può distruggere. Non la puoi mettere da parte. Avrei fatto come ha fatto il Real Madrid per il 'Bernabéu'. Avrei ristrutturato San Siro, rendendolo efficiente al massimo, adeguandolo alle moderne tecnologie. Si poteva fare come a Madrid. Preferisco ad ogni modo non entrare in dinamiche economiche: è un peccato però per la storia".