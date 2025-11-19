Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Collovati: “Con Allegri il Milan può arrivare tra le prime tre. Se a gennaio arrivasse un attaccante …”

INTERVISTE

Collovati: “Con Allegri il Milan può arrivare tra le prime tre. Se a gennaio arrivasse un attaccante …”

Collovati: 'Milan, con Allegri puoi arrivare tre le prime tre. Se a gennaio ...'
Collovati, campione d'Italia con il Milan nel 1979, analizza per PianetaMilan.it un campionato apertissimo. L'ex campione del Mondo vede i rossoneri pronti per arrivare nelle prime tre posizioni, sottolineando la mancanza di una punta da 20 gol
Redazione

Fulvio Collovati, uno che lo Scudetto col Milan lo ha vinto, quello della Stella nel 1979, guarda con attenzione al cammino della squadra di Massimiliano Allegri. Nell'intervista esclusiva concessa a 'PianetaMilan.it', l'ex difensore analizza un campionato più aperto che mai e non esclude che il Diavolo possa puntare in alto. Con un torneo senza padroni e tante squadre raccolte in pochi punti, Collovati vede nel mercato di gennaio e nel derby imminente due possibili spartiacque per capire fin dove il Milan potrà spingersi.

Collovati si esprime sulla corsa Scudetto

—  

Vengono riportate di seguito le parole di Collovati sulle pretendenti al prossimo Scudetto. Secondo lui, se il Milan acquistasse un attaccante da 20 gol nel mercato di gennaio, sarebbe un serio candidato per la vittoria finale. Ecco le sue dichiarazioni complete

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spiragli per Thiago Silva? Dal Brasile arriva questa indiscrezione

Lei ha vinto lo Scudetto della Stella con il Milan nel 1979: a suo giudizio il Diavolo di Allegri può regalare ai tifosi la Seconda a distanza di 47 anni? "Secondo me si. Perché lo dimostra il campionato che stiamo vivendo quest’anno. Al ribasso. Non c’è una squadra tipo Inter o Napoli degli anni precedenti che hanno dominato. Sono 6 squadre in 2-3 punti. Molto equilibrato. Il Milan con Allegri può benissimo competere. Io ho detto che arriverà nelle prime tre. Può essere secondo o terzo. Ma se a gennaio prendono un attaccante da 20 gol può essere anche primo posto. Non lo escludo questo. Il Milan è alla pari di Napoli e Roma, dove però Gasperini continua a mantenere profilo basso. L'Inter ha qualcosa in più a livello di gruppo. Il derby ci potrà dire qualcosa in più".

Leggi anche
Milan, Collovati spiega quali sono le differenze tra i derby di Milano, Roma e Genova
Bellinazzo: “Nuovo Stadio? Ecco qual è l’orizzonte temporale. Il modello è quello...

© RIPRODUZIONE RISERVATA