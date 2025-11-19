Collovati: 'Milan, con Allegri puoi arrivare tre le prime tre. Se a gennaio ...'

Lei ha vinto lo Scudetto della Stella con il Milan nel 1979: a suo giudizio il Diavolo di Allegri può regalare ai tifosi la Seconda a distanza di 47 anni? "Secondo me si. Perché lo dimostra il campionato che stiamo vivendo quest’anno. Al ribasso. Non c’è una squadra tipo Inter o Napoli degli anni precedenti che hanno dominato. Sono 6 squadre in 2-3 punti. Molto equilibrato. Il Milan con Allegri può benissimo competere. Io ho detto che arriverà nelle prime tre. Può essere secondo o terzo. Ma se a gennaio prendono un attaccante da 20 gol può essere anche primo posto. Non lo escludo questo. Il Milan è alla pari di Napoli e Roma, dove però Gasperini continua a mantenere profilo basso. L'Inter ha qualcosa in più a livello di gruppo. Il derby ci potrà dire qualcosa in più".