Milan, Collovati: 'Ecco cosa cambia tra i derby di Milano, Roma e Genova'

Fulvio Collovati è uno dei pochi calciatori ad aver vissuto sulla propria pelle tre dei derby più intensi: Milano (con le maglie di Milan e Inter ), Roma (in giallorosso ) e Genova (con la maglia rossoblù del Grifone). In vista della stracittadina milanese in programma domenica sera alle ore 20:45 , l'ex difensore azzurro ha raccontato in esclusiva ai microfoni di ' PianetaMilan.it ' le differenze tra queste sfide uniche, spiegando come ciascun derby abbia una pressione e un peso emotivo completamente diversi.

Lei ha vissuto tre derby: Milano, Roma e Genova. Ci sono differenze e se sì quali? "Sì, sì. Ci sono. A Milano c'è rivalità tra Inter e Milan. Ma tutte e due guardano più verso la Juve, il calendario. Verso lo scudetto. A Roma e a Genova, più nella Capitale, il derby è più stracittadino. Il che però rappresenta anche un limite. A Roma mi dicevano ‘è mejo andà in B che perde il derby’. A Genova è molto sentito, acceso. Ho vissuto gli anni dello splendore del calcio genovese. Con la Sampdoria che vinse lo Scudetto e noi che vincemmo un derby per 2-1 con un gol di Branco a Pagliuca che per anni è stato manifesto dei rossoblu. Ho fatto parte di quel Genoa capace - primo club italiano nella storia - di vincere ad 'Anfield' contro il Liverpool".