Milan, senti Ventura: "I rossoneri hanno lasciato sei punti con le piccole, ma…"

Milan, senti Ventura: “I rossoneri hanno lasciato sei punti con le piccole, ma…”

Milan, Ventura: 'Per lo scudetto vedo forte l'Inter. Sui rossoneri...'
Giampiero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, e allenatore tra le altre, del Torino, si è soffermato sul momento del Milan per quanto riguarda la lotta scudetto: ecco le sue dichiarazioni
Il deludente pareggio contro il Parma ha rallentato la corsa scudetto del Milan che nonostante ciò si trova comunque a meno due dai primi posti occupati da Roma e Inter. A pesare sui rossoneri ci sono i punti persi contro le cosiddette "piccole" come Cremonese, Pisa e Parma in cui la rosa di Massimiliano Allegri ha conquistato due punti su nove.

Milan, le parole di Ventura sui rossoneri

Si tratta di un trend che il Milan cercherà di invertire a partire dai prossimi impegni se si vorrà restare nella lotta scudetto. Ad analizzare il momento del Diavolo è stato l'commissario tecnico dell'Italia e allenatore, tra le altre del Torino, Giampiero Ventura. Ecco  le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista al Quotidiano di Puglia.

Su Napoli e Roma:"La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione. La sorpresa positiva è la Roma passata nelle mani di Gasperini. È il fatto nuovo più significativo di questa parte del campionato, anche in proiezione futura, ed il merito è dell'allenatore, di un Gasperini che dopo di avere regalato stagioni felici all'Atalanta, sta già scrivendo pagine significative nella Capitale".

Su Inter e Milan:"Vedo l'Inter più forte, Chivu sta facendo molto bene e la squadra va bene in campionato ma anche nella Champions. II Milan? Ha lasciato ben sei punti con le piccole, anche se il pareggio di Parma non è certo da buttare".

