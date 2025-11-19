Milan, Ventura: 'Per lo scudetto vedo forte l'Inter. Sui rossoneri...'

Su Napoli e Roma:"La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione. La sorpresa positiva è la Roma passata nelle mani di Gasperini. È il fatto nuovo più significativo di questa parte del campionato, anche in proiezione futura, ed il merito è dell'allenatore, di un Gasperini che dopo di avere regalato stagioni felici all'Atalanta, sta già scrivendo pagine significative nella Capitale".