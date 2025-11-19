Milan, Collovati: 'Rivera era straordinario, il più grande italiano di sempre'

Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, racconta in esclusiva a 'PianetaMilan.it' i suoi ricordi dei derby di Milano e svela i più grandi compagni di squadra con cui ha giocato, da Rivera a Beccalossi e Rummenigge

Fulvio Collovati, storico difensore italiano che ha vestito sia la maglia del Milan che quella dell'Inter, si racconta in esclusiva ai nostri microfoni di 'PianetaMilan.it'. Tra ricordi dei suoi anni in rossonero e l'esperienza con i nerazzurri, l'ex calciatore ripercorre la sua carriera e svela cosa rende unico il derby di Milano, una sfida che vale più di tre punti in classifica.