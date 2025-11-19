Pianeta Milan
Milan, Collovati: “Rivera è stato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. Ecco perché …”

Milan, Collovati: 'Rivera era straordinario, il più grande italiano di sempre'
Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, racconta in esclusiva a 'PianetaMilan.it' i suoi ricordi dei derby di Milano e svela i più grandi compagni di squadra con cui ha giocato, da Rivera a Beccalossi e Rummenigge
Redazione

Fulvio Collovati, storico difensore italiano che ha vestito sia la maglia del Milan che quella dell'Inter, si racconta in esclusiva ai nostri microfoni di 'PianetaMilan.it'. Tra ricordi dei suoi anni in rossonero e l'esperienza con i nerazzurri, l'ex calciatore ripercorre la sua carriera e svela cosa rende unico il derby di Milano, una sfida che vale più di tre punti in classifica.

Collovati rivela i più forti giocatori di Milan e Inter con cui ha giocato

—  

In vista del prossimo derby della Madonnina in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, l'ex Campione del Mondo '82 ha svelato chi sono stati i giocatori più forti di Milan e Inter con cui ha giocato, spiegando la differenza con le grandi generazioni di talenti successive. Ecco che cosa ha detto in esclusiva.

Qual è il giocatore più forte con cui ha giocato nel Milan e quello più forte con cui ha giocato nell'Inter? "Nel Milan, Rivera. Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. La gente non può capire cosa vuol allenarsi tutti i giorni con Rivera. Le generazioni successive pensano a Baggio, Totti. Ma Rivera aveva sempre l’uomo addosso, faceva 15 gol a campionato, da numero 10. Con un rigore ogni 15 partite, non come oggi, che ti danno un rigore a partita. Giocatore straordinario. Nell'Inter, posso citarti Beccalossi, Altobelli, Rummenigge".

