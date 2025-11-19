Sul trasferimento all'Inter nell'82: "Chiariamo subito che non ho deciso io di andare. Forse pochi se lo ricordano, ma io ho fatto da capitano in Serie B per un anno con il Milan. Giocavo al sabato con la Nazionale e alla domenica con il Milan in Serie B. Tornammo in Serie A, ma retrocedemmo di nuovo. Parlai con Bearzot, Commissario Tecnico dell'Italia, che mi fece capire che se avessi continuato come la prima volta avrei potuto perdere la Nazionale. Andai quindi da Farina e mi disse che avrebbe trovato lui una soluzione. Quindi, la società non prese posizione, ci fu la volontà del club. Non è che mi dissero 'dai, rimani'. La reazione dei tifosi? Mi considerarono un traditore".