Inter-Milan è ormai alle porte. Domenica 23 novembre alle ore 20:45 andrà in scena a San Siro il Derby della Madonnina. A parlare di questo big match è stato Fulvio Collovati, ex calciatore di Milan ed Inter, in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di 'PianetaMilan.it'. L'ex rossonero ha parlato del derby, soffermandosi anche sul suo passaggio in sponda nerazzurra. Ecco, di seguito, le sue parole:
Collovati: “Il mio passaggio all’Inter? Non fui io a decidere di andare”
Milan, le parole di Collovati in esclusiva—
Sul trasferimento all'Inter nell'82: "Chiariamo subito che non ho deciso io di andare. Forse pochi se lo ricordano, ma io ho fatto da capitano in Serie B per un anno con il Milan. Giocavo al sabato con la Nazionale e alla domenica con il Milan in Serie B. Tornammo in Serie A, ma retrocedemmo di nuovo. Parlai con Bearzot, Commissario Tecnico dell'Italia, che mi fece capire che se avessi continuato come la prima volta avrei potuto perdere la Nazionale. Andai quindi da Farina e mi disse che avrebbe trovato lui una soluzione. Quindi, la società non prese posizione, ci fu la volontà del club. Non è che mi dissero 'dai, rimani'. La reazione dei tifosi? Mi considerarono un traditore".
