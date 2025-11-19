Passato da allenatore:"Non mi è mai piaciuto allenare. Ho iniziato a farlo al Milan perché andava preparata la vendita del club. All’Inter invece sono andato solo perché me lo chiese Moratti".
LEGGI ANCHE: Collovati: "I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley ..." | ESCLUSIVA
Sul ruolo di ds: "Non farò mai più il direttore sportivo: per farlo bisogna avere una sensibilità molto forte. L’avevo al Milan e al PSG, ma non mi vedo in questa veste in un altro club. Magari potrei farlo solo per un progetto glorioso come quello della proprietà del Qatar, ma non credo che lo farò mai. Non credo che tornerò più nel calcio: se mancano certe sensazioni non si può farlo. Questo, sempre che qualcuno non mi presenti un progetto importante, qualcuno che vuole acquistare un club".
© RIPRODUZIONE RISERVATA