Ex Milan, Leonardo: “Non mi è piaciuto allenare. All’Inter ci sono andato perchè…”

Leonardo, ex giocatore e allenatore del Milan, ha ripercorso la sua esperienza da allenatore prima dei rossoneri e poi dei rivali dell'Inter per poi soffermarsi anche sul passato da direttore sportivo: le parole
Dopo una vita da giocatore e poi una breve parentesi da allenatore del Milan, nel lontano 2011, Leonardo decise di diventare il nuovo tecnico dell'Inter, dove vi rimase per qualche mese. Il passaggio ai rivali scateno l'ira del popolo rossonero che poi lo prese di mira in occasione nel derby di quella stagione vint0 3-0 dal Diavolo.

Ex Milan, le parole di Leonardo sul passato da allenatore

È stato proprio lo stesso Leonardo a ripercorrere quelle due esperienze sui due club milanesi e sull'esperienza da ds prima del Milan e poi del PSG. Ecco le sue parole ai microfoni di "RMC Sport".

Passato da allenatore:"Non mi è mai piaciuto allenare. Ho iniziato a farlo al Milan perché andava preparata la vendita del club. All’Inter invece sono andato solo perché me lo chiese Moratti".

Sul ruolo di ds: "Non farò mai più il direttore sportivo: per farlo bisogna avere una sensibilità molto forte. L’avevo al Milan e al PSG, ma non mi vedo in questa veste in un altro club. Magari potrei farlo solo per un progetto glorioso come quello della proprietà del Qatar, ma non credo che lo farò mai. Non credo che tornerò più nel calcio: se mancano certe sensazioni non si può farlo. Questo, sempre che qualcuno non mi presenti un progetto importante, qualcuno che vuole acquistare un club".

