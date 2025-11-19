Fulvio Collovati, ex di Inter e Milan, ci ha rilasciato un'intervista esclusiva inerente al derby di Milano: le sue parole

Il derby della Madonnina si avvicina e l'attesa cresce sempre di più. Una delle partite più sentite dell'intera Serie A, una delle più aspettate e una delle più viste. A parlare di questo match è stato Fulvio Collovati , ex di Milan ed Inter, classe 1957 , ai microfoni di 'PianetaMilan.it'. Ecco, di seguito, le sue parole legate alla trafila dei giovani fino alla prima squadra:

I tempi delle giovanili fino alla prima squadra rossonera: "Erano tempi in cui c’era il coraggio di lanciare i giovani, la predisposizione a farli giocare. Adesso ... non saprei cosa dire, c’è poca fiducia. Ma succede solo in Italia. Faccio un esempio: in Spagna, dove il prodotto calcio non è inferiore al nostro, anzi, non si fanno problemi a lanciare un giovane. Qui da noi, ormai, il calcio mi sembra diventata una macchina da business per fare soldi".