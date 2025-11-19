Il derby della Madonnina si avvicina e l'attesa cresce sempre di più. Una delle partite più sentite dell'intera Serie A, una delle più aspettate e una delle più viste. A parlare di questo match è stato Fulvio Collovati, ex di Milan ed Inter, classe 1957, ai microfoni di 'PianetaMilan.it'. Ecco, di seguito, le sue parole sull'atmosfera attorno al match:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Collovati: “Derby? Ha un’atmosfera particolare, non dormi due giorni prima”
INTERVISTE
Collovati: “Derby? Ha un’atmosfera particolare, non dormi due giorni prima”
Fulvio Collovati, ex di Inter e Milan, ci ha rilasciato un'intervista esclusiva inerente al derby di Milano: le sue parole
Milan, le parole di Collovati in esclusiva—
LEGGI ANCHE: Collovati: "I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley ..." | ESCLUSIVA
Sull'atmosfera che precede la stracittadina: "Il derby ha un’atmosfera particolare. Il derby è il derby. La stracittadina. Io l'ho vissuto su ambedue le sponde e posso dire che c’è più sentore dalla parte milanista. I milanisti sono un po' come i tifosi del sud, sono più calorosi. Gli interisti sono un po' più snob. Ma il derby è il derby. Parlo a livello personale. Non dormi due giorni prima, il giorno prima. Lo senti già dal lunedì della settimana precedente. E te lo porti dietro nella serata successiva. Non lo dimentichi per il resto della stagione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA