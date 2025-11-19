Inter, Akanji: 'Non vedo l'ora di giocare il derby! Sullo scudetto ...'

Sul gol che ancora non è arrivato : "Non ho ancora segnato, spero che accada presto, il mio lavoro è quello di evitare i gol, ma è sempre bello aiutare la squadra quando succede (che segni) e sarebbe bello se accadesse questo weekend".

Sul neo allenatore nerazzurro Christian Chivu: "Chivu è giovane, ma mi piace molto, come approccia la squadra, come comunica con i giocatori, lo staff e così via.Sono molto felice con lui, è giovane, potrà migliorare, ma da giocatore ha avuto una grande carriera, avrà imparato dai suoi allenatori e vediamo come si svilupperà adesso". Il difensore conclude l'intervista con una risposta secca e decisa sullo scudetto: "Obiettivo Scudetto? Assolutamente sì!".