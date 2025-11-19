Inter, Akanji: 'Non vedo l'ora di giocare il derby! Sullo scudetto ...'

Collovati: “I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley …” | ESCLUSIVA
Sul gol che ancora non è arrivato: "Non ho ancora segnato, spero che accada presto, il mio lavoro è quello di evitare i gol, ma è sempre bello aiutare la squadra quando succede (che segni) e sarebbe bello se accadesse questo weekend".
Sul futuro: "Spero di restare all’Inter per i prossimi anni, vediamo cosa succede in stagione, poi io e il club decideremo o deciderà il club, dipende da cosa accadrà in stagione, ma al momento sono davvero felice all’Inter".
LEGGI ANCHE: Collovati: “I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley …” | ESCLUSIVA >>>
Sul neo allenatore nerazzurro Christian Chivu: "Chivu è giovane, ma mi piace molto, come approccia la squadra, come comunica con i giocatori, lo staff e così via.Sono molto felice con lui, è giovane, potrà migliorare, ma da giocatore ha avuto una grande carriera, avrà imparato dai suoi allenatori e vediamo come si svilupperà adesso". Il difensore conclude l'intervista con una risposta secca e decisa sullo scudetto: "Obiettivo Scudetto? Assolutamente sì!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA