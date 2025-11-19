Inter, Akanji: 'Non vedo l'ora di giocare il derby! Sullo scudetto ...'

Pianeta Milan
Akanji si carica in vista del derby: “Non vedo l’ora di giocare! Chivu mi piace molto. Sullo Scudetto …”

Akanji, fresco di qualificazione al Mondiale con la Svizzera, guarda già al suo primo derby milanese: entusiasmo e massima fiducia nell'Inter di Chivu. Il difensore assicura: "Scudetto? Assolutamente sì!"
Il derby si avvicina e le voci dei protagonisti raddoppiano. Martedì sera la Svizzera ha pareggiato 1-1 contro il Kosovo e si è qualificata al prossimo Mondiale. Nel post-partita è intervenuto Manuel Akanji, difensore nerazzurro arrivato nell'ultima estate per raccogliere l'eredità di Benjamin Pavard.

Manuel Akanji, le parole in vista del derby

Di seguito vengono presentate le dichiarazioni riportate da 'SportMediaset'. Ecco il difensore ex City sulla prima stracittadina milanese della sua carriera: "Sono eccitato per il derby, non vedo l’ora di giocarlo, onestamente finora non ne abbiamo parlato molto, ero totalmente concentrato sulla nazionale, adesso godiamoci la qualificazione al mondiale e poi non vedo l’ora di scendere in campo nel primo derby di Milano".

Sul gol che ancora non è arrivato: "Non ho ancora segnato, spero che accada presto, il mio lavoro è quello di evitare i gol, ma è sempre bello aiutare la squadra quando succede (che segni) e sarebbe bello se accadesse questo weekend".

Sul futuro: "Spero di restare all’Inter per i prossimi anni, vediamo cosa succede in stagione, poi io e il club decideremo o deciderà il club, dipende da cosa accadrà in stagione, ma al momento sono davvero felice all’Inter".

Sul neo allenatore nerazzurro Christian Chivu: "Chivu è giovane, ma mi piace molto, come approccia la squadra, come comunica con i giocatori, lo staff e così via.Sono molto felice con lui, è giovane, potrà migliorare, ma da giocatore ha avuto una grande carriera, avrà imparato dai suoi allenatori e vediamo come si svilupperà adesso". Il difensore conclude l'intervista con una risposta secca e decisa sullo scudetto: "Obiettivo Scudetto? Assolutamente sì!".

