Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Il Milan verso il derby: bentornato, Rabiot! Ma all’appello manca ancora un giocatore

ULTIME MILAN NEWS

Il Milan verso il derby: bentornato, Rabiot! Ma all’appello manca ancora un giocatore

Il Milan verso il derby: bentornato, Rabiot! Ma all'appello manca ancora un giocatore
Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, ha rispettato la tabella di marcia al rientro dall'infortunio (lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro), allenandosi ieri in gruppo: ci sarà nel derby Inter-Milan di domenica a 'San Siro'
Daniele Triolo Redattore 

La settimana che porta al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica sera alle ore 20:45 a 'San Siro', è iniziata a tutti gli effetti ieri, con la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile e Milanello dopo tre giorni di riposo.

Milan, è tornato in gruppo Rabiot: titolare nel derby contro l'Inter

—  

In casa Milan, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, accolto con grandissimo entusiasmo il ritorno in gruppo di Adrien Rabiot. Finito k.o. con la Francia, a metà ottobre, per una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, il centrocampista classe 1995 ha rispetto la tabella di marcia per il suo rientro dall'infortunio.

LEGGI ANCHE

Rabiot, dopo una settimana di sedute personalizzate, si è allenato ieri con i compagni e tornerà titolare nel derby Inter-Milan a distanza di quasi un mese e mezzo dall'ultima partita disputata in maglia rossonera (Juventus-Milan 0-0 del 5 ottobre scorso). A Milanello, però, si sono rivisti in anticipo di un giorno anche Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci, reduci dagli impegni con le Nazionali di Francia e Italia.

LEGGI ANCHE: Milan, un attaccante in inverno per Allegri: dalla Premier League con voglia di rivalsa >>>

Per oggi è atteso, poi, il rientro di Strahinja Pavlović, David Odogu, Christopher Nkunku, Rafael Leão e Luka Modrić. Rosa al completo da domani, quando torneranno anche Zachary Athekame, Koni De Winter, Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. All'appello rossonero, dunque, manca soltanto Santiago Giménez, che anche ieri si è allenato a parte: Allegri spera di recuperarlo almeno per la panchina.

Leggi anche
Maldini: “Faccio fatica a parlare del Milan. Ma per me esiste solo lui in Italia e...
Derby Inter-Milan, Pulisic c’è. E si torna anche a parlare di rinnovo: tutti i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA