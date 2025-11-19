Collovati: “I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley …” | ESCLUSIVA
Rabiot, dopo una settimana di sedute personalizzate, si è allenato ieri con i compagni e tornerà titolare nel derby Inter-Milan a distanza di quasi un mese e mezzo dall'ultima partita disputata in maglia rossonera (Juventus-Milan 0-0 del 5 ottobre scorso). A Milanello, però, si sono rivisti in anticipo di un giorno anche Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci, reduci dagli impegni con le Nazionali di Francia e Italia.
Per oggi è atteso, poi, il rientro di Strahinja Pavlović, David Odogu, Christopher Nkunku, Rafael Leão e Luka Modrić. Rosa al completo da domani, quando torneranno anche Zachary Athekame, Koni De Winter, Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. All'appello rossonero, dunque, manca soltanto Santiago Giménez, che anche ieri si è allenato a parte: Allegri spera di recuperarlo almeno per la panchina.
