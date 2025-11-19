Rabiot, dopo una settimana di sedute personalizzate, si è allenato ieri con i compagni e tornerà titolare nel derby Inter-Milan a distanza di quasi un mese e mezzo dall'ultima partita disputata in maglia rossonera (Juventus-Milan 0-0 del 5 ottobre scorso). A Milanello, però, si sono rivisti in anticipo di un giorno anche Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci, reduci dagli impegni con le Nazionali di Francia e Italia.