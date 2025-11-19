Al quarto piano di 'Casa Milan' i dirigenti rossoneri pensano già a come poter rinforzare la squadra nella sessione invernale di calciomercato. All'organico di mister Massimiliano Allegri, a conti fatti, mancano 2-3 giocatori per ritenersi completo e potenzialmente competitivo per lottare in ogni competizione in cui il Diavolo sarà chiamato a scendere in campo da qui a fine stagione. Il focus odierno lo rivolgiamo all'attacco, un settore che ha bisogno di una ventata d'aria nuova. PROSSIMA SCHEDA
calciomercato news calciomercato Milan, un attaccante in inverno per Allegri: dalla Premier League con voglia di rivalsa
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, un attaccante in inverno per Allegri: dalla Premier League con voglia di rivalsa
Nella sessione invernale di calciomercato il Milan prenderà un nuovo attaccante. Massimiliano Allegri lo aspetta con ansia. E dalla Premier League potrebbe arrivare una super occasione per il Diavolo. Ecco qui le ultime news sul tema
