Maldini: “Faccio fatica a parlare del Milan. Ma per me esiste solo lui in Italia e all’estero”

Paolo Maldini, ex capitano e dirigente del Milan, ha parlato così dei rossoneri di Massimiliano Allegri - ma non soltanto - a margine del 40° Premio Viareggio Sport: le sue dichiarazioni, riprese in parte dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola
Paolo Maldini, ex capitano in campo del Milan nonché ex dirigente, negli ultimi anni, del club rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb' a margine del 40° Premio Viareggio. Tanti i temi toccati da Maldini, riportati parzialmente dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Qui di seguito vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni più interessanti dello storico numero 3 rossonero.

Maldini: "Milan? Contento ci sia una classifica migliore"

Sul Milan di Massimiliano Allegri tornato ad assaporare il profumo dei vecchi tempi: "Sembra di sì, naturalmente io del Milan faccio sempre un po' fatica a parlare e gli argomenti questa sera saranno altri. Però sono contento che comunque ci sia una classifica migliore".

Sulla Nazionale Italiana, andrà ai Mondiali 2026? "Speriamo per la nuova generazione, per i ragazzi che non hanno mai visto un Mondiale, per Rino e per tutti noi che siamo sempre tifosi della maglia azzurra. Gattuso? Quando lo hanno nominato CT ho pensato che fosse un'ottima idea, perché incarna lo spirito della Nazionale italiana. I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate: c'è un'evoluzione da parte di tutte le altre Nazionali e noi dobbiamo tenere il passo".

Sul derby di Milano: "Sarà equilibrato. Il derby è strano: ne abbiamo persi 6-7 di fila e abbiamo vinto il campionato, poi dopo abbiamo reiniziato a vincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina poi il risultato finale".

"Lotta Scudetto? Se il Milan riuscirà a mantenere questa classifica ..."

Sull'esonero di Stefano Pioli dalla panchina della Fiorentina: "Un peccato. Sinceramente riuscire a capire il perché dall'esterno è molto difficile. Firenze non è un ambiente facile ma sinceramente pensavo e speravo che facesse meglio".

Sul suo possibile arrivo alla Fiorentina al posto di Daniele Pradè: "Per me in Italia all'estero, sinceramente, c'è solamente una squadra e così sarà".

Sulla lotta Scudetto: "Antonio Conte è sotto pressione. È la sua maniera di affrontare la sua vita e il suo calcio: alla fine credo che tra Inter, Juve e Napoli se la giocheranno. Se il Milan riuscirà a mantenere questa classifica, alla fine quando sei lì ci provi".

