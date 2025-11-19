Sulla Nazionale Italiana, andrà ai Mondiali 2026? "Speriamo per la nuova generazione, per i ragazzi che non hanno mai visto un Mondiale, per Rino e per tutti noi che siamo sempre tifosi della maglia azzurra. Gattuso? Quando lo hanno nominato CT ho pensato che fosse un'ottima idea, perché incarna lo spirito della Nazionale italiana. I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate: c'è un'evoluzione da parte di tutte le altre Nazionali e noi dobbiamo tenere il passo".

Sul derby di Milano: "Sarà equilibrato. Il derby è strano: ne abbiamo persi 6-7 di fila e abbiamo vinto il campionato, poi dopo abbiamo reiniziato a vincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina poi il risultato finale".

"Lotta Scudetto? Se il Milan riuscirà a mantenere questa classifica ..." — Sull'esonero di Stefano Pioli dalla panchina della Fiorentina: "Un peccato. Sinceramente riuscire a capire il perché dall'esterno è molto difficile. Firenze non è un ambiente facile ma sinceramente pensavo e speravo che facesse meglio".

Sul suo possibile arrivo alla Fiorentina al posto di Daniele Pradè: "Per me in Italia all'estero, sinceramente, c'è solamente una squadra e così sarà".

Sulla lotta Scudetto: "Antonio Conte è sotto pressione. È la sua maniera di affrontare la sua vita e il suo calcio: alla fine credo che tra Inter, Juve e Napoli se la giocheranno. Se il Milan riuscirà a mantenere questa classifica, alla fine quando sei lì ci provi".