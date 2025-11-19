Derby Inter-Milan, Pulisic titolare con Leao — Anche perché, con il 3-5-2 di Allegri, Pulisic gioca più vicino alla porta e può sfruttare al meglio le sue caratteristiche tecniche, tanto nell'ultimo passaggio, quanto nella capacità di andare in gol. In un torneo, come quello attuale di Serie A, che ha prodotto finora pochi goleador, il numero 11 rossonero - con 4 reti - è vice capocannoniere dietro Riccardo Orsolini (Bologna) e Hakan Çalhanoğlu (Inter), che guidano con 5.

E se non avesse fallito il rigore all'Allianz Stadium contro la Juventus, sarebbe in vetta con gli altri. Pulisic, per la 'rosea', a Milano ha scoperto anche una nuova versione di sé: da ragazzo timido e riservato, è diventato un trascinatore, oltre che un leader tecnico. In campo si integra alla perfezione con Luka Modrić e Adrien Rabiot: con loro in campo, la media-punti del Milan è da primato.

Debutto per i due da titolari dopo il finale di Parma — E nel derby contro l'Inter di domenica sera, per la prima volta in stagione, Pulisic giocherà in coppia con Rafael Leão. Insieme i due hanno già segnato 8 gol in questa Serie A, ma tecnicamente l'uno di fianco all'altro ancora non hanno mai giocato. La coppia d'attacco pensata la scorsa estate da Allegri, a conti fatti, debutterà dall'inizio in campionato sono a fine novembre, dopo i 20' finali sul campo del Parma.

L'affinità tra i due c'è e si vede: l'auspicio del Milan è che quella di domenica sia la prima di una lunga serie di partite in coppia, possibilmente vincenti e con molti gol all'attivo. Anche perché, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, presto riprenderanno i colloqui tra Milan e Pulisic per il rinnovo del suo contratto. Quello attuale scadrà il 30 giugno 2027, con opzione fino al 2028: l'idea del club è quella di un nuovo quinquennale, con scadenza 30 giugno 2030.