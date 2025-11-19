Pianeta Milan
Derby Inter-Milan, Pulisic c’è. E si torna anche a parlare di rinnovo: tutti i dettagli

Derby, il Milan con Pulisic e Leao. Arrivano novità importanti sul rinnovo di 'Capitan America'
Christian Pulisic giocherà, in attacco, in coppia con Rafael Leao nel derby Inter-Milan di domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà la prima volta in stagione dopo il rodaggio avvenuto in estate. E si torna a parlare di rinnovo del...
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in uno dei suoi articoli di avvicinamento al derby di Milano tra Inter e Milan, in calendario domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', ha dedicato un approfondimento a Christian Pulisic, attaccante statunitense dei rossoneri di Massimiliano Allegri, per vari motivi.

Dopo aver faticato ad imporsi nel calcio europeo, nel Borussia Dortmund in Germania prima e nel Chelsea in Inghilterra poi, Pulisic ha trovato nel Milan e nell'Italia la sua ideale dimensione. Con il Diavolo, finora, 38 gol e 25 assist in 109 partite disputate: un rendimento top, il migliore della sua carriera. E 'Capitan America' non ha intenzione di fermarsi qui.

Derby Inter-Milan, Pulisic titolare con Leao

Anche perché, con il 3-5-2 di Allegri, Pulisic gioca più vicino alla porta e può sfruttare al meglio le sue caratteristiche tecniche, tanto nell'ultimo passaggio, quanto nella capacità di andare in gol. In un torneo, come quello attuale di Serie A, che ha prodotto finora pochi goleador, il numero 11 rossonero - con 4 reti - è vice capocannoniere dietro Riccardo Orsolini (Bologna) e Hakan Çalhanoğlu (Inter), che guidano con 5.

E se non avesse fallito il rigore all'Allianz Stadium contro la Juventus, sarebbe in vetta con gli altri. Pulisic, per la 'rosea', a Milano ha scoperto anche una nuova versione di sé: da ragazzo timido e riservato, è diventato un trascinatore, oltre che un leader tecnico. In campo si integra alla perfezione con Luka Modrić e Adrien Rabiot: con loro in campo, la media-punti del Milan è da primato.

Debutto per i due da titolari dopo il finale di Parma

E nel derby contro l'Inter di domenica sera, per la prima volta in stagione, Pulisic giocherà in coppia con Rafael Leão. Insieme i due hanno già segnato 8 gol in questa Serie A, ma tecnicamente l'uno di fianco all'altro ancora non hanno mai giocato. La coppia d'attacco pensata la scorsa estate da Allegri, a conti fatti, debutterà dall'inizio in campionato sono a fine novembre, dopo i 20' finali sul campo del Parma.

L'affinità tra i due c'è e si vede: l'auspicio del Milan è che quella di domenica sia la prima di una lunga serie di partite in coppia, possibilmente vincenti e con molti gol all'attivo. Anche perché, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, presto riprenderanno i colloqui tra Milan e Pulisic per il rinnovo del suo contratto. Quello attuale scadrà il 30 giugno 2027, con opzione fino al 2028: l'idea del club è quella di un nuovo quinquennale, con scadenza 30 giugno 2030.

