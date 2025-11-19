Pianeta Milan
Domenica alle ore 20:45 il derby Inter-Milan a 'San Siro': un'altra occasione per la squadra di Massimiliano Allegri di togliere punti importanti a una grande di Serie A. Davanti il tecnico livornese ha già scelto chi far giocare
Daniele Triolo 

Mancano pochi giorni, ormai, al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri con il Diavolo che, in difficoltà contro le 'piccole' (persi 7 punti su 9 contro Cremonese, Pisa e Parma), vuole invece confermare la propria fama di 'ammazza-grandi'.

Il Milan di Allegri, finora, ha infatti battuto in casa Bologna, Napoli, Fiorentina e Roma e ha pareggiato in trasferta contro Juventus e Atalanta. Nel computo mancano i match contro Inter, Lazio e Como che arriveranno in queste settimane. Il primo ostacolo verso la vetta è forse quello più ostico, il derby.

Verso il derby Inter-Milan, Allegri ci riprova. Anche perché ...

Non sarà decisivo, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ma rappresenterà un crocevia di primaria importanza. Le due squadre sono divise in classifica da 2 punti: Inter 24, Milan 22. Una vittoria dei rossoneri varrebbe il sorpasso in graduatoria; un pareggio lascerebbe tutto immutato e aperto. Un successo dei nerazzurri, però, allargherebbe il solco a 5 punti.

Allegri questo lo sa e sta tenendo alta la soglia dell'attenzione a Milanello. D'altronde, quando il Milan è ripartito quest'estate dopo l'ultima, orribile stagione, ha voluto affidarsi ad un allenatore della sua esperienza (517 panchine in Serie A, con 308 vittorie) anche per saper gestire situazioni di questo genere.

Davanti, per la prima volta, Pulisic con Leao

Nei primi mesi con Allegri, la convinzione del 'CorSera', il Milan ha raggiunto un buon livello, ma non è completo. Migliorata la difesa (quarta del torneo), ma si subiscono ancora troppi gol evitabili. Sarà determinante, già dal derby contro l'Inter, il rientro in mediana di Adrien Rabiot.

Milan, un attaccante in inverno per Allegri: dalla Premier League con voglia di rivalsa

Allegri, poi, ha già scelto la coppia d'attacco per la stracittadina: Christian Pulisic giocherà al fianco di Rafael Leão. In fin dei conti, sono i due capocannonieri del campionato rossonero con 4 gol ciascuno. Testati insieme per tutta l'estate, lo statunitense e il portoghese non hanno mai giocato fin qui in campionato: Allegri è convinto che possano integrarsi benissimo. Staremo a vedere.

