Grandi progetti, intanto, per Nikola Vlašić, fantasista del Torino di Marco Baroni, che si è posto un duplice obiettivo. Vuole andare ai Mondiali 2026 con la sua Nazionale, la Croazia ma prima desidera qualificarsi ad una competizione europea con la squadra granata.
Domani sorteggio dei playoff per la kermesse iridata. La Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso può pescare una tra Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord. Nel caso in cui gli Azzurri passassero il turno, lo spauracchio sarebbe la Polonia.
L'Atalanta punta Bohdan Popov, 18enne attaccante ucraino che si sta mettendo molto in evidenza nell'Empoli, in Serie B, mentre molti meriti per come il Bologna, negli ultimi anni, sia esploso e uscito fuori sono da ascrivere al compianto Siniša Mihajlović.
