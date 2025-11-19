Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juventus, shopping Scudetto: non solo Xhaka, anche Tiago Gabriel”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 19 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 19 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse della Juventus, in vista del calciomercato di gennaio, per aumentare le proprie chance nella lotta Scudetto. I bianconeri vogliono l'esperto regista svizzero Granit Xhaka del Sunderland (ci sono, però, tre alternative) mentre, per la difesa, l'obiettivo è il giovane portoghese Tiago Gabriel del Lecce.

Grandi progetti, intanto, per Nikola Vlašić, fantasista del Torino di Marco Baroni, che si è posto un duplice obiettivo. Vuole andare ai Mondiali 2026 con la sua Nazionale, la Croazia ma prima desidera qualificarsi ad una competizione europea con la squadra granata.

Domani sorteggio dei playoff per la kermesse iridata. La Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso può pescare una tra Svezia, Macedonia del Nord, Romania e Irlanda del Nord. Nel caso in cui gli Azzurri passassero il turno, lo spauracchio sarebbe la Polonia.

L'Atalanta punta Bohdan Popov, 18enne attaccante ucraino che si sta mettendo molto in evidenza nell'Empoli, in Serie B, mentre molti meriti per come il Bologna, negli ultimi anni, sia esploso e uscito fuori sono da ascrivere al compianto Siniša Mihajlović.

