Domani sorteggio dei playoff per la kermesse iridata. La Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso può pescare una tra Svezia , Macedonia del Nord , Romania e Irlanda del Nord . Nel caso in cui gli Azzurri passassero il turno, lo spauracchio sarebbe la Polonia .

L'Atalanta punta Bohdan Popov, 18enne attaccante ucraino che si sta mettendo molto in evidenza nell'Empoli, in Serie B, mentre molti meriti per come il Bologna, negli ultimi anni, sia esploso e uscito fuori sono da ascrivere al compianto Siniša Mihajlović.