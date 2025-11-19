In alto, sotto la testata, prosegue l'avvicinamento al derby di Milano tra l' Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri . In casa nerazzurra, sarà Piotr Zieliński a rilevare a centrocampo l'infortunato Henrikh Mkhitaryan ; rischia il forfait anche Denzel Dumfries .

Tra i rossoneri, invece, tornerà titolare Christian Pulisic in attacco al fianco di Rafael Leão. Per l'attaccante statunitense, che non è andato in Nazionale nelle ultime due settimane, rinnovo di contratto più vicino. La Juventus giocherà sabato a Firenze e Luciano Spalletti ha deciso: il suo centravanti titolare è e resterà Dušan Vlahović fino a fine stagione.