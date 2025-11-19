Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zielinski e Pulisic protagonisti del derby Inter-Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 19 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando della Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso: domani, infatti, ci sarà il sorteggio che stabilirà quale sarà la prima avversaria degli Azzurri nei playoff verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Nell'urna Svezia, Macedonia del Nord, Romania o Irlanda del Nord.

In alto, sotto la testata, prosegue l'avvicinamento al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. In casa nerazzurra, sarà Piotr Zieliński a rilevare a centrocampo l'infortunato Henrikh Mkhitaryan; rischia il forfait anche Denzel Dumfries.

Tra i rossoneri, invece, tornerà titolare Christian Pulisic in attacco al fianco di Rafael Leão. Per l'attaccante statunitense, che non è andato in Nazionale nelle ultime due settimane, rinnovo di contratto più vicino. La Juventus giocherà sabato a Firenze e Luciano Spalletti ha deciso: il suo centravanti titolare è e resterà Dušan Vlahović fino a fine stagione.

Spazio, poi, al mercato di gennaio. Juve su Pierre-Emile Højbjerg, il Napoli su Kobbie Mainoo mentre la Roma punta, per l'attacco, Mathys Tel.

