INTER-MILAN

Verso Inter-Milan, come arrivano al match i nerazzurri dopo gli impegni nazionali? Il punto

Inter-Milan, ecco come arrivano i nerazzurri dopo gli impegni nazionali
Inter-Milan, terminata la pausa nazionale vediamo come i giocatori nerazzurri arrivano al derby di Milano, in programma domenica sera a San Siro: ecco tutti i numeri
Domenica sera andrà in scena a San Siro l'attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre che non vogliono perdere la possibilità di rimanere nei punti alti della classifica. Tutte e due gli allenatori però, hanno dovuto fare e stanno facendo i conti con l'assenza di giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Inter-Milan, chi ha corso di più tra i nerazzurri?

L'edizione della Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, i sofferma sul minutaggio dei giocatori dell'Inter negli impegni in nazionale. Dal conto emerge che in totale i nerazzurri hanno collezionato 992 minuti, più dei rossoneri fermi a 846. Come sottolinea la Rosea, il primo a raggiungere Appiano Gentile sarà Lautaro Martinez, dopo un assist a Messi e un gol contro l'Angola. L'argentino partirà titolare assieme a Marcus Thuram risparmiato dal tecnico francese Deschamps dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori un mese.

Per gli altri Barella e Bastoni, il primo era squalificato, hanno saltato il match con l'Italia contro la Moldova, mentre contro la Norvegia hanno giocato 86', mentre Di Marco è sceso in campo 100 minuti, così come Pio Esposito che ha trovato il primo gol azzurro nel match contro la formazione di Haaland.

 

 

