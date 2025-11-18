Milan, ecco il minutaggio dei rossoneri in nazionale: i numeri

È iniziata da ieri la settimana che porterà al derby di Milano tra Inter e Milan , in programma domenica sera a San Siro (ore 20.45), valevole per la dodicesima giornata di campionato. I giorni che precedono il match sono stati particolari in quanto entrambi gli allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri , hanno dovuto fare i conti con l'assenza di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali: il tecnico rossonero avrà il gruppo al completo solo da giovedì.

Milan, il minutaggio dei rossoneri con le rispettive nazionali

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul minutaggio dei giocatori rossoneri con le rispettive nazionali. In toltale, sottolinea la Rosea, i giocatori del Milan hanno disputato 846 minuti e con ogni probabilità nella giornata di oggi verrà superata quota mille. Maignan ha disputato 90 minuti, Nkunku 63',, Gabbia con l'Italia non è sceso in campo, mentre Ricci ha giocato 4', Pavlovic con la Serbia 135', Modric 74', Leao 83', Bartesaghi 90' ma il terzino giocherà oggi con l'Italia Under 21, Athekame 90' con la Svizzera, Odogu 108' con la Germania Under 20 e Saelemaekers e De Winter 19' e 90' con il Belgio che però oggi scenderà in campo.