Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, quanto hanno giocato i rossoneri in nazionale? I numeri in vista del derby contro l’Inter

ULTIME MILAN NEWS

Milan, quanto hanno giocato i rossoneri in nazionale? I numeri in vista del derby contro l’Inter

Milan, ecco il minutaggio dei rossoneri in nazionale: i numeri
Milan, terminata la parentesi nazionale anche per i giocatori rossoneri: analizziamo il loro minutaggio con le rispettive loro squadre nei match validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. I numeri in vista del derby contro l'Inter
Redazione PM

È iniziata da ieri la settimana che porterà al derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica sera a San Siro  (ore 20.45), valevole per la dodicesima giornata di campionato. I giorni che precedono il match sono stati particolari in quanto entrambi gli allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, hanno dovuto fare i conti con l'assenza di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali: il tecnico rossonero avrà il gruppo al completo solo da giovedì.

Milan, il minutaggio dei rossoneri con le rispettive nazionali

—  

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul minutaggio dei giocatori rossoneri con le rispettive nazionali. In toltale, sottolinea la Rosea, i giocatori del Milan hanno disputato 846 minuti e con ogni probabilità nella giornata di oggi verrà superata quota mille. Maignan ha disputato 90 minuti, Nkunku 63',, Gabbia con l'Italia non è sceso in campo, mentre Ricci ha giocato 4', Pavlovic con la Serbia 135', Modric 74', Leao 83', Bartesaghi 90' ma il terzino giocherà oggi con l'Italia Under 21, Athekame 90' con la Svizzera, Odogu 108' con la Germania Under 20 e Saelemaekers e De Winter 19' e 90' con il Belgio che però oggi scenderà in campo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lewandowski-Milan, si può ... anche se non subito: contatti con l'agente. Arriverà se ... >>>

Tutto sommato un bilancio positivo tenendo conto che nessuno, a differenza della precedente sosta, si è fatto male. Resta da vedere quanto e se giocheranno l'ex Roma, l'ex Genoa e il giovane azzurrino il quale, come sottolinea il giornale sportivo è l'unico ad avere una reale chance nel derby. La cosa certa è che per il derby, Allegri ritroverà un Leao e un Modric praticamente riposati e pronti a trascinare il Diavolo verso un successo che sarebbe importantissimo

Leggi anche
Inter-Milan, chi arbitra il derby di Milano? È lui il favorito numero uno. Ecco di chi si tratta
Inter-Milan, Chivu prepara la trappola su Modric: l’idea del tecnico nerazzurro

© RIPRODUZIONE RISERVATA