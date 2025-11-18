Inter-Milan, Chivu prepara una mossa tattica per limitare Modric: i dettagli

Domenica sera Inter e Milan scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi in un derby di Milano che potrà dire molto sulla stagione di entrambe le squadre. Si tratta di un match troppo importante e tutte e due gli allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri vogliono arrivarci con tutti i giocatori a disposizione e con le idee chiare.