Inter-Milan, Chivu prepara una mossa tattica per limitare Modric: i dettagli

Inter-Milan, Chivu studia una trappola per limitare i movimenti di Modric a centrocampo: ecco a cosa pensa il tecnico nerazzurro in vista del derby di Milano in programma domenica 23 novembre a San Siro. I dettagli
Domenica sera Inter e Milan scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi in un derby di Milano che potrà dire molto sulla stagione di entrambe le squadre. Si tratta di un match troppo importante e tutte e due gli allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri vogliono arrivarci con tutti i giocatori a disposizione e con le idee chiare.
Inter-Milan, la mossa di Chivu per limitare Modric
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico dell'Inter punterebbe su Calhanoglu per fermare i movimenti di Modric. Il turco infatti è in grado non solo di tenere molto la palla, ma anche di aggredire l'avversario. La Rosea sottolinea che il grande ex della partita dopo il problema alla mano riscontrato in nazionale non ha giocato il match contro la Spagna (non sarebbe comunque sceso in campo perchè diffidato).