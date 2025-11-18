Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Questo Inter-Milan sarà un derby speciale per Leao: ecco spiegata la motivazione

ULTIME MILAN NEWS

Questo Inter-Milan sarà un derby speciale per Leao: ecco spiegata la motivazione

Questo Inter-Milan sarà un derby speciale per Leao: ecco spiegata la motivazione
Mancano pochi giorni al derby Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro' e l'attaccante rossonero Rafael Leao, mai come questa volta, vorrebbe segnare un gol. Ecco perché nell'articolo de 'La Gazzetta dello Sport'
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Rafael Leao, attaccante del Milan, tornerà in giornata a Milano dopo aver ottenuto, con la Nazionale del Portogallo, la qualificazione ai Mondiali 2026 e da domani sarà a Milanello per preparare al meglio il derby contro l'Inter di domenica sera a 'San Siro'.

Derby Inter-Milan, Leao vorrebbe i figli allo stadio

—  

Il numero 10 rossonero è segnalato con il morale altissimo, anche se non è andato in gol nelle ultime due sfide dei portoghesi contro Irlanda e Armenia. Ieri ha trascorso, in patria, una giornata di relax con i suoi gemellini, Leonardo e Thiago, nati nel novembre 2024. Oggi i due bambini voleranno in Italia con lui e Leao, secondo la 'rosea', vorrebbe vederli sugli spalti di 'San Siro' per il derby.

LEGGI ANCHE

La paternità gli ha dato qualcosa in più. Sia dal punto di vista umano (è un padre molto dolce, che ama i suoi bambini, matura a vista d'occhio) sia dal punto di vista sportivo. Le persone a lui vicino assicurano che, rispetto al passato, è ancora più meticoloso. Leao dà grande importanza al recupero post-partita e al lavoro di prevenzione degli infortuni. Non vuole più restare fuori come nei 40 giorni in cui ha lasciato solo il Milan a inizio stagione.

Sogna un gol davanti a Leonardo e Thiago

—  

E dopo questa sosta Nazionali di novembre vuole ripartire alla grande. Iniziando dal derby, dove vorrebbe realizzare una rete davanti ai suoi gemellini, per renderli orgogliosi. Partirà come prima punta, nel 3-5-2, al fianco del ritrovato Christian Pulisic, ma avrà libertà di svariare a sinistra, la sua zona di competenza preferita, per favorire l'inserimento dei centrocampisti sotto rete.

LEGGI ANCHE: Milan, il colpo dalla rivale che può risolvere due problemi: c’è già il sì di mister Allegri >>>

Leao, per il quotidiano sportivo nazionale, punta a fare benissimo in questa annata con il Milan, riportando la squadra in Champions League e coltivando fino alla fine le chance di vincere lo Scudetto. Sarebbe quello della Seconda Stella, quello che il popolo rossonero aspetta da tempo. Un'annata da vero top player per presentarsi ai Mondiali 2026 in U.S.A., Canada e Messico da star del torneo: nel 2022, in Qatar, alla sua prima kermesse iridata, lasciò il segno con due gol nonostante la giovane età.

Leggi anche
Milan, Rabiot torna in gruppo: nel derby sarà titolare. Allegri, però, si cautela così
Prima pagina Tuttosport: “Juventus, occasione Xhaka: può riaprirsi la trattativa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA