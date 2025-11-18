La paternità gli ha dato qualcosa in più. Sia dal punto di vista umano (è un padre molto dolce, che ama i suoi bambini, matura a vista d'occhio) sia dal punto di vista sportivo. Le persone a lui vicino assicurano che, rispetto al passato, è ancora più meticoloso. Leao dà grande importanza al recupero post-partita e al lavoro di prevenzione degli infortuni. Non vuole più restare fuori come nei 40 giorni in cui ha lasciato solo il Milan a inizio stagione.
Sogna un gol davanti a Leonardo e Thiago—
E dopo questa sosta Nazionali di novembre vuole ripartire alla grande. Iniziando dal derby, dove vorrebbe realizzare una rete davanti ai suoi gemellini, per renderli orgogliosi. Partirà come prima punta, nel 3-5-2, al fianco del ritrovato Christian Pulisic, ma avrà libertà di svariare a sinistra, la sua zona di competenza preferita, per favorire l'inserimento dei centrocampisti sotto rete.
Leao, per il quotidiano sportivo nazionale, punta a fare benissimo in questa annata con il Milan, riportando la squadra in Champions League e coltivando fino alla fine le chance di vincere lo Scudetto. Sarebbe quello della Seconda Stella, quello che il popolo rossonero aspetta da tempo. Un'annata da vero top player per presentarsi ai Mondiali 2026 in U.S.A., Canada e Messico da star del torneo: nel 2022, in Qatar, alla sua prima kermesse iridata, lasciò il segno con due gol nonostante la giovane età.
