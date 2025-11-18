La paternità gli ha dato qualcosa in più. Sia dal punto di vista umano (è un padre molto dolce, che ama i suoi bambini, matura a vista d'occhio) sia dal punto di vista sportivo. Le persone a lui vicino assicurano che, rispetto al passato, è ancora più meticoloso. Leao dà grande importanza al recupero post-partita e al lavoro di prevenzione degli infortuni. Non vuole più restare fuori come nei 40 giorni in cui ha lasciato solo il Milan a inizio stagione.