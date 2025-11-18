Pianeta Milan
Milan, Rabiot oggi in gruppo: Allegri lo vuole subito in campo nel derby. Le alternative

Reduce dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro che lo ha tenuto fuori un mese, Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, tornerà oggi ad allenarsi in gruppo a Milanello dopo giorni di allenamento differenziato. Le ultime news
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato che, con Adrien Rabiot in campo, il Milan ha vinto tre volte (contro Bologna, Udinese fuori casa e Napoli) e pareggiato una volta (in trasferta contro la Juventus), segnando sei gol e subendone soltanto uno, per giunta su calcio di rigore, da Kevin De Bruyne.

Verso il derby: il Milan ritrova Rabiot

Senza Rabiot, invece, si è sensibilmente abbassata la media-vittorie, gol segnati e subiti e punti incassati. Di fatto, con Rabiot in campo, è tutto un altro Milan. Per questo motivo Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, secondo la 'rosea' punta a schierarlo titolare nel derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'.

Rabiot lavora senza sosta per accontentare i desideri del tecnico. Anche ieri, infatti, nell'ultimo dei tre giorni di riposo concessi alla squadra, l'ex Juventus ha svolto una seduta di allenamento personalizzato, portando a termine così il programma a lui assegnato nell'ultima settimana.

In questi giorni recupererà ritmo e intensità

Da oggi pomeriggio, quando l'intero Milan riprenderà la preparazione in vista del derby contro l'Inter, Rabiot è atteso in gruppo. Un mese fa, in Nazionale, si era procurato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro: motivo per cui la sua forma non può essere di certo ottimale.

Il francese ha comunque tutto il tempo, in questa settimana, di aumentare i giri del motore, per ritrovare ritmo e intensità. Per 'La Gazzetta dello Sport', non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza dall'inizio contro i nerazzurri. Nel caso in cui, però, Allegri volesse cautelarsi, pronto per giocare uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek.

