Rabiot lavora senza sosta per accontentare i desideri del tecnico. Anche ieri, infatti, nell'ultimo dei tre giorni di riposo concessi alla squadra, l'ex Juventus ha svolto una seduta di allenamento personalizzato, portando a termine così il programma a lui assegnato nell'ultima settimana.
In questi giorni recupererà ritmo e intensità—
Da oggi pomeriggio, quando l'intero Milan riprenderà la preparazione in vista del derby contro l'Inter, Rabiot è atteso in gruppo. Un mese fa, in Nazionale, si era procurato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro: motivo per cui la sua forma non può essere di certo ottimale.
Il francese ha comunque tutto il tempo, in questa settimana, di aumentare i giri del motore, per ritrovare ritmo e intensità. Per 'La Gazzetta dello Sport', non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza dall'inizio contro i nerazzurri. Nel caso in cui, però, Allegri volesse cautelarsi, pronto per giocare uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek.
