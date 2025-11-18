'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato che, con Adrien Rabiot in campo, il Milan ha vinto tre volte (contro Bologna, Udinese fuori casa e Napoli) e pareggiato una volta (in trasferta contro la Juventus), segnando sei gol e subendone soltanto uno, per giunta su calcio di rigore, da Kevin De Bruyne.