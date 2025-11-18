Il campionato di Serie A sta per ripartire dopo la sosta Nazionali e, come spesso accade in queste settimane un po' spente, l'attenzione dei tifosi è scivolata sul calciomercato: i sostenitori del Milan, ovviamente, non fanno eccezione. In questa stagione, d'altronde, c'è anche spazio per sognare, a differenza di dodici mesi fa, quando si era subito capito che sarebbe stata un'annata fallimentare. Il nuovo Diavolo vince e convince e, con qualche ritocco ad hoc, non potrà che fare ancora meglio nel prossimo futuro. PROSSIMA SCHEDA