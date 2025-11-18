Il Torino sta perdendo i propri tifosi: calo netto, del 10%, allo stadio per la squadra granata. La quale, ora, dovrà ricominciare girare meglio se davvero vorrà riconquistare la propria gente. E mentre il 'miracolo' Norvegia è stato possibile, in questi anni, grazie a petrolio e strutture, per la Nazionale Italiana gli obiettivi a breve termine devono essere due. Prima qualificarsi ai Mondiali 2026, dopo dare l'avvio alle riforme necessarie per il movimento calcistico del nostro Paese.