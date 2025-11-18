Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juventus, occasione Xhaka: può riaprirsi la trattativa”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato di gennaio della Juventus di Luciano Spalletti e della possibilità che i bianconeri tornino su Granit Xhaka, classe 1992, inseguito già la scorsa estate prima che il centrocampista svizzero passasse dal Bayer Leverkusen al Sunderland. Potrebbe riaprirsi la trattativa per lui. Intanto, il nuovo amministratore delegato della 'Vecchia Signora', Damien Comolli, detta la linea: mai più casi come quello di Dean Hujsen.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 18 novembre 2025

Il Torino sta perdendo i propri tifosi: calo netto, del 10%, allo stadio per la squadra granata. La quale, ora, dovrà ricominciare  girare meglio se davvero vorrà riconquistare la propria gente. E mentre il 'miracolo' Norvegia è stato possibile, in questi anni, grazie a petrolio e strutture, per la Nazionale Italiana gli obiettivi a breve termine devono essere due. Prima qualificarsi ai Mondiali 2026, dopo dare l'avvio alle riforme necessarie per il movimento calcistico del nostro Paese.

