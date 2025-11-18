Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri sono distanti 5 punti dalla vetta della classifica in Serie A, ma vogliono iniziare a scalare posizioni. Il tecnico toscano passerà alla difesa a quattro: per Fiorentina-Juventus di sabato pomeriggio potrebbe recuperare Dušan Vlahović. Resta sotto esame Loïs Openda.

Antonio Conte, dopo il permesso dell'ultima settimana, è rientrato ieri a Napoli dirigendo l'allenamento: si prepara, con la sua squadra, a un tour de force di 8 partite in 24 giorni. Per il derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro', invece, i nerazzurri riabbracceranno Marcus Thuram, che tornerà titolare.

E mentre Edoardo Bove si prepara per tornare a giocare a calcio nel prossimo futuro, si inizia già a parlare del calciomercato di gennaio. Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, sceglie la Roma mentre il Milan ha intenzione di provarci con un altro attaccante che vuole lasciare la Premier League, ovvero l'esperto Niclas Füllkrug del West Ham.

