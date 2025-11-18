Antonio Conte, dopo il permesso dell'ultima settimana, è rientrato ieri a Napoli dirigendo l'allenamento: si prepara, con la sua squadra, a un tour de force di 8 partite in 24 giorni. Per il derby Inter-Milan di domenica sera a 'San Siro', invece, i nerazzurri riabbracceranno Marcus Thuram, che tornerà titolare.
E mentre Edoardo Bove si prepara per tornare a giocare a calcio nel prossimo futuro, si inizia già a parlare del calciomercato di gennaio. Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, sceglie la Roma mentre il Milan ha intenzione di provarci con un altro attaccante che vuole lasciare la Premier League, ovvero l'esperto Niclas Füllkrug del West Ham.
