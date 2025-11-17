Pianeta Milan
Luka Modric sarà uno dei protagonisti del prossimo derby tra Milan e Inter. Gazzetta.it racconta un retroscena tra nerazzurri e Real Madrid. Ecco il racconto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Nel prossimo derby contro l'Inter a guidare il centrocampo del Milan ci sarà ancora una volta Luka Modric. Il centrocampista croato, come racconta Gazzetta.it, in passato sarebbe stato vicino proprio ai nerazzurri. L'Inter nel 2018 chiuse il colpo Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. La trattativa si avviò grazie all’intermediazione di Vlado Lemic, agente anche di Modric. Secondo la rosea, l'Inter pensò davvero a un possibile arrivo di Modric: prestito oneroso con diritto di riscatto l'idea iniziale.

Quella volta che il Real Madrid denunciò l'Inter pe Modric

Secondo il quotidiano, grazie ai buoni rapporti con Lemic, l’Inter avrebbe ottenuto un sì di massima del giocatore. Ma a spegnere i sogni ci pensò Florentino Perez: “Modric ha una clausola da 750 milioni, se qualcuno lo vuole dovrà pagarla”. Queste furono le dichiarazioni a Marca del presidente del Real Madrid.

Come ricorda Gazzetta.it, il 14 agosto il Real Madrid denunciò l’Inter per presunta violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento Fifa sui trasferimenti: i Blancos accusavano il club nerazzurro di aver contattato Modric senza preavviso. Il 3 settembre la Fifa mise la parola fine: nessuna indagine. Il centrocampista croato restò al Real Madrid prima di trasferirsi al Milan durante la scorsa estate.

