Luka Modric sarà uno dei protagonisti del prossimo derby tra Milan e Inter. Gazzetta.it racconta un retroscena tra nerazzurri e Real Madrid. Ecco il racconto
Nel prossimo derby contro l'Inter a guidare il centrocampo del Milan ci sarà ancora una volta Luka Modric. Il centrocampista croato, come racconta Gazzetta.it, in passato sarebbe stato vicino proprio ai nerazzurri. L'Inter nel 2018 chiuse il colpo Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. La trattativa si avviò grazie all’intermediazione di Vlado Lemic, agente anche di Modric. Secondo la rosea, l'Inter pensò davvero a un possibile arrivo di Modric: prestito oneroso con diritto di riscatto l'idea iniziale.
Quella volta che il Real Madrid denunciò l'Inter pe Modric
Secondo il quotidiano, grazie ai buoni rapporti con Lemic, l’Inter avrebbe ottenuto un sì di massima del giocatore. Ma a spegnere i sogni ci pensò Florentino Perez: “Modric ha una clausola da 750 milioni, se qualcuno lo vuole dovrà pagarla”. Queste furono le dichiarazioni a Marca del presidente del Real Madrid.