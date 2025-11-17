Derby Inter-Milan: focus sui giganti in campo pronti a darsi battaglia

Il derby del 23 novembre sarà anche una sfida aerea: Inter e Milan puntano su fisicità e centimetri per imporsi nei duelli. Dalle torri nerazzurre Thuram e Bisseck ai colossi rossoneri Pavlovic e Rabiot. il match si giocherà anche in quota

Nel quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, viene dedicato un articolo al prossimo derby di Milano, in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro'. Il focus dell'articolo è sulle torri della partita, ma non solo quelle delle due squadre ma anche quelle in cemento, destinate a scomparire, che sostengono l'impianto e rendono maestoso il Meazza agli occhi di chiunque. Come scrive la 'rosea', il derby si giocherà anche in verticale: centimetri, fisicità e duelli aerei saranno una tema chiave della partita. Più in generale, dell'intero campionato visto che la Serie A, con un'altezza media di oltre 184 cm, è il campionato "più alto" d'Europa.