Top News Milan: derby, rientri importanti e un duello a distanza. Mercato, due novità bomba

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 17 novembre 2025: derby di Milano contro l'Inter in vista alla fine di questa settimana e calciomercato che entra sempre più nel vivo. Tutto ciò che devi sapere
Daniele Triolo Redattore 

Milan, la settimana del derby: i recuperi e i duelli. Mercato, nuova pista tra i pali

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 17 novembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti perché, con la sosta Nazionali ormai giunta verso la sua fine, si torna a ripensare al campionato: i rossoneri sono entrati nella settimana che li condurrà al derby di Milano contro l'Inter. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

