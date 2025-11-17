Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Inter e Milan, per la porta obiettivi comuni: ecco i nomi sul taccuino di Ausilio e Tare

CALCIOMERCATO MILAN

Inter e Milan, per la porta obiettivi comuni: ecco i nomi sul taccuino di Ausilio e Tare

Inter e Milan, per la porta obiettivi comuni: ecco i nomi sul taccuino di Ausilio e Tare
Per la prossima sessione estiva di calciomercato, Milan e Inter andranno alla caccia di un nuovo portiere: Mike Maignan e Yann Sommer sono in scadenza di contratto. I club di Milano sono sugli stessi obiettivi: il punto di 'Tuttosport' di oggi
Daniele Triolo Redattore 

Domenica sera, a 'San Siro', Inter e Milan daranno vita al derby di Milano: una sfida che, per 'Tuttosport' oggi in edicola, dovrebbe continuare anche poi in sede di calciomercato. Sia i nerazzurri sia i rossoneri, infatti, stanno giocando questa stagione con il loro portiere titolare in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2026. Ed entrambi, Yann Sommer e Mike Maignan, non dovrebbero arrivare al rinnovo con il loro attuale club.

Calciomercato, Milan e Inter vogliono gli stessi portieri

—  

Ciò vuol dire che tanto l'Inter quanto il Milan ricorreranno alla prossima sessione estiva di calciomercato per acquistare un nuovo portiere titolare. Per il quotidiano torinese, oltretutto, stanno monitorando gli stessi obiettivi. Seguito da nerazzurri e rossoneri Zion Suzuki (Parma): ora fermo per infortunio, non è sempre è perfetto e rappresenta un'incognita a grandi livelli. Il preferito di entrambi i club in Serie A, infatti, è un altro.

LEGGI ANCHE

Si tratta di Elia Caprile (Cagliari), che i sardi hanno riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro un anno fa e che oggi vale tre volte tanto. All'estero, invece, intriga molto sia l'Inter sia il Milan il profilo di Noah Atubolu del Friburgo. Contratto in scadenza nel 2027 e una clausola risolutoria che non arriva a 20 milioni di euro. Attenzione, però, perché per 'Tuttosport' sul taccuino dei direttori sportivi Piero Ausilio e Igli Tare, nelle ultime settimane, ha fatto capolino una 'new entry'.

Meslier, contratto in scadenza e stesso agente di Nkunku

—  

Si tratta di Illan Meslier, classe 2000, portiere francese del Leeds United. Era titolare fisso fino alla scorsa stagione. Poi, però, con il contratto in scadenza (anch'egli al 30 giugno 2026) e senza rinnovo, è stato accantonato in favore di Lucas Perri e del veterano Karl Darlow. I 'Whites' vorrebbero venderlo già a gennaio, tempistica che, però, non combacia con le esigenze delle squadre milanesi.

LEGGI ANCHE: Albertosi: “Milan, rinnova Maignan: è il miglior portiere del campionato. Sul derby contro l'Inter ..." >>>

Le quali, però, hanno preso informazioni su Meslier. Anche perché il suo agente è Pini Zahavi che, la scorsa estate, ha chiuso con l'Inter l'operazione Andy Diouf e con il Milan quella per Christopher Nkunku. Con i rossoneri, poi, Zahavi ha avuto contatti più recenti per parlare di Robert Lewandowski. Le parti si risentiranno: chissà che nel discorso non entri proprio anche Meslier.

Leggi anche
Mercato Milan, la rivelazione che scotta: il bomber è in arrivo per questo motivo?
Romano: “Fullkrug era stato un’idea del Milan, ma poi hanno preferito Abraham”

© RIPRODUZIONE RISERVATA