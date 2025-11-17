Si tratta di Elia Caprile (Cagliari), che i sardi hanno riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro un anno fa e che oggi vale tre volte tanto. All'estero, invece, intriga molto sia l'Inter sia il Milan il profilo di Noah Atubolu del Friburgo. Contratto in scadenza nel 2027 e una clausola risolutoria che non arriva a 20 milioni di euro. Attenzione, però, perché per 'Tuttosport' sul taccuino dei direttori sportivi Piero Ausilio e Igli Tare, nelle ultime settimane, ha fatto capolino una 'new entry'.

Meslier, contratto in scadenza e stesso agente di Nkunku — Si tratta di Illan Meslier, classe 2000, portiere francese del Leeds United. Era titolare fisso fino alla scorsa stagione. Poi, però, con il contratto in scadenza (anch'egli al 30 giugno 2026) e senza rinnovo, è stato accantonato in favore di Lucas Perri e del veterano Karl Darlow. I 'Whites' vorrebbero venderlo già a gennaio, tempistica che, però, non combacia con le esigenze delle squadre milanesi.

Le quali, però, hanno preso informazioni su Meslier. Anche perché il suo agente è Pini Zahavi che, la scorsa estate, ha chiuso con l'Inter l'operazione Andy Diouf e con il Milan quella per Christopher Nkunku. Con i rossoneri, poi, Zahavi ha avuto contatti più recenti per parlare di Robert Lewandowski. Le parti si risentiranno: chissà che nel discorso non entri proprio anche Meslier.