Si tratta di Elia Caprile (Cagliari), che i sardi hanno riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro un anno fa e che oggi vale tre volte tanto. All'estero, invece, intriga molto sia l'Inter sia il Milan il profilo di Noah Atubolu del Friburgo. Contratto in scadenza nel 2027 e una clausola risolutoria che non arriva a 20 milioni di euro. Attenzione, però, perché per 'Tuttosport' sul taccuino dei direttori sportivi Piero Ausilio e Igli Tare, nelle ultime settimane, ha fatto capolino una 'new entry'.
Meslier, contratto in scadenza e stesso agente di Nkunku—
Si tratta di Illan Meslier, classe 2000, portiere francese del Leeds United. Era titolare fisso fino alla scorsa stagione. Poi, però, con il contratto in scadenza (anch'egli al 30 giugno 2026) e senza rinnovo, è stato accantonato in favore di Lucas Perri e del veterano Karl Darlow. I 'Whites' vorrebbero venderlo già a gennaio, tempistica che, però, non combacia con le esigenze delle squadre milanesi.
Le quali, però, hanno preso informazioni su Meslier. Anche perché il suo agente è Pini Zahavi che, la scorsa estate, ha chiuso con l'Inter l'operazione Andy Diouf e con il Milan quella per Christopher Nkunku. Con i rossoneri, poi, Zahavi ha avuto contatti più recenti per parlare di Robert Lewandowski. Le parti si risentiranno: chissà che nel discorso non entri proprio anche Meslier.
