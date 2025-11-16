Pianeta Milan
Romano: “Fullkrug era stato un’idea del Milan, ma poi hanno preferito Abraham”

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, in un video su YouTube ha rilasciato alcune parole su Fullkrug, accostato al Milan
Alessia Scataglini
Fabrizio Romano, giornalista sportivo e noto esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha rilasciato alcune parole su Niclas Fullkrug, accostato precedentemente al Milan. Romano ha riferito che l'attaccante tedesco può diventare un'ottima opportunità di mercato per le italiane. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Fullkrug? Le parole di Romano

“Fullkrug, attaccante che un anno e mezzo fa era stato un’idea del Milan, ma non solo, per l’attacco nel 2024. Ma non era la priorità, era Tammy Abraham. Fullkrug in questo momento può essere un’idea di mercato per gennaio. C’è stato un incontro a Londra negli ultimi giorni in cui il West Ham ha comunicato al giocatore che la sua esperienza a Londra è finita ed è in vendita per il mercato di gennaio.

È disponibile come opportunità, il West Ham apre alla cessione di Fullkrug. Quindi attenzione, per le squadre che cercano un attaccante a gennaio può rappresentare un’occasione. Non ha fatto bene in Inghilterra: grande difficoltà sui numeri, sul lavoro fatto, sugli infortuni: non è certamente lo stesso Fullkrug che aveva grande appetibilità sul mercato un anno fa ma resta un’occasione. Non ce ne sono molte nel mercato di gennaio e quindi Fullkrug è un nome che verrà proposto in questi giorni ai club italiani”.

