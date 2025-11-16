LEGGI ANCHE: Milan Futuro, Oddo ha due diamanti grezzi in rosa. Ecco chi sono i nuovi talenti del Diavolo
È disponibile come opportunità, il West Ham apre alla cessione di Fullkrug. Quindi attenzione, per le squadre che cercano un attaccante a gennaio può rappresentare un’occasione. Non ha fatto bene in Inghilterra: grande difficoltà sui numeri, sul lavoro fatto, sugli infortuni: non è certamente lo stesso Fullkrug che aveva grande appetibilità sul mercato un anno fa ma resta un’occasione. Non ce ne sono molte nel mercato di gennaio e quindi Fullkrug è un nome che verrà proposto in questi giorni ai club italiani”.
