Fabrizio Romano , giornalista sportivo e noto esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha rilasciato alcune parole su Niclas Fullkrug, accostato precedentemente al Milan. Romano ha riferito che l'attaccante tedesco può diventare un'ottima opportunità di mercato per le italiane. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Fullkrug? Le parole di Romano

“Fullkrug, attaccante che un anno e mezzo fa era stato un’idea del Milan, ma non solo, per l’attacco nel 2024. Ma non era la priorità, era Tammy Abraham. Fullkrug in questo momento può essere un’idea di mercato per gennaio. C’è stato un incontro a Londra negli ultimi giorni in cui il West Ham ha comunicato al giocatore che la sua esperienza a Londra è finita ed è in vendita per il mercato di gennaio.