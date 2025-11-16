Calciomercato Milan, secondo 'La Repubblica' un ritorno di Thiago Silva in rossonero a gennaio non sarebbe un'utopia. Ecco l'indiscrezione e le novità sul mercato in difesa

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un nuovo difensore per il calciomercato invernale . Il club in estate non è riuscito a chiudere per un centrale d'esperienza: negli ultimi giorni di agosto, infatti, il Diavolo avrebbe tentato prima per Akanji del Manchester City poi per Joe Gomez del Liverpool, senza riuscire a chiudere i colpi. Con le voci di una possibile cessione di Odogu in prestito a gennaio, il club dovrebbe puntare su un altro centrale di difesa.

Il sito de 'La Repubblica' parla di una suggestione: un ritorno a gennaio di Thiago Silva al Milan. Secondo il quotidiano, infatti, quella del brasiliano sarebbe una suggestione che starebbe prendendo sempre più corpo. Thiago Silva al Milan non sarebbe un'utopia.