Thiago Silva al Milan, ritorno che starebbe prendendo corpo: l’indiscrezione di calciomercato

Calciomercato Milan, secondo 'La Repubblica' un ritorno di Thiago Silva in rossonero a gennaio non sarebbe un'utopia. Ecco l'indiscrezione e le novità sul mercato in difesa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un nuovo difensore per il calciomercato invernale. Il club in estate non è riuscito a chiudere per un centrale d'esperienza: negli ultimi giorni di agosto, infatti, il Diavolo avrebbe tentato prima per Akanji del Manchester City poi per Joe Gomez del Liverpool, senza riuscire a chiudere i colpi. Con le voci di una possibile cessione di Odogu in prestito a gennaio, il club dovrebbe puntare su un altro centrale di difesa.

Il sito de 'La Repubblica' parla di una suggestione: un ritorno a gennaio di Thiago Silva al Milan. Secondo il quotidiano, infatti, quella del brasiliano sarebbe una suggestione che starebbe prendendo sempre più corpo. Thiago Silva al Milan non sarebbe un'utopia.

Questo perché, scrive il quotidiano, Odogu potrebbe partire in prestito a gennaio per almeno sei mesi in un'altra squadra di Serie A. Thiago Silva potrebbe essere l'innesto d'esperienza tanto cercato in estate dal club che potrebbe anche costare poco a livello economico.

