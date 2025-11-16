Milan, Leao sta giocando in un ruolo diverso in questa stagione. L'attaccante portoghese, con il 3-5-2 di Massimiliano Allegri, non gioca più come esterno sinistro come fatto per la maggior parte del tempo con i rossoneri, ma sta giocando da riferimento centrale della squadra, specialmente se Gimenez non gioca. Per molti il ruolo di punta centrale potrebbe non essere quello giusto per il futuro di Leao, ma è davvero così? Il portoghese ha giocato poco in questo ruolo e non è neanche giusto dare ora dei giudizi definitivi. Si possono però analizzare i segnali arrivati dallo stesso Leao in queste partite. Qui le sue pagelle contro il Parma. PROSSIMA SCHEDA