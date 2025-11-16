Milan, tra una settimana esatta sarà tempo di derby per i rossoneri. Domenica 23 novembre ci sarà la sfida tra Inter e il Diavolo. Allegri cercherà di recuperare tre giocatori molto importanti per la sua squadra. Spazio poi a tanto mercato. Due rinnovi in vista per il club. Gimenez può partire? Spunta un giocatore per l'attacco rossonero. Ecco tutte le ipotesi per la difesa a gennaio. Le top news da Pianeta Milan del 16 novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA