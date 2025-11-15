Mercato Milan, ecco il difensore perfetto per gennaio. E se tornasse lui?

Calciomercato Milan, il Diavolo potrebbe essere molto attivo anche a gennaio. Mancano ancora molte partite prima dell'inizio della sessione invernale e i risultati del club potrebbero cambiare i piani della dirigenza. In estate il lavoro è stato decisamente importante, ma non è stato del tutto perfetto. Qualche colpo non è riuscito. La squadra, infatti, potrebbe avere qualche buco. Un ruolo dove il Milan potrebbe intervenire a partire da questa sessione di calciomercato è la difesa. Al momento i rossoneri hanno 5 difensori in rosa. Odogu non ha ancora messo piedi in campo in Serie A, mentre De Winter sembrerebbe essere il primo cambio dei due braccetti della difesa a tre di Allegri. Manca quindi un possibile sostituto per Matteo Gabbia che in questa stagione non riposa praticamente mai.