Su quale difensore centrale, però, si orienterà il Milan tra i tanti nomi che stanno uscendo nell'ultimo periodo? Per la redazione di 'TuttoMercatoWeb', il club di Via Aldo Rossi tornerà su Joe Gomez, classe 1997, sotto contratto con il Liverpool fino al 30 giugno 2027, già trattato dai rossoneri sul finire della scorsa estate.

Il trasferimento di Gomez al Milan saltò perché i 'Reds' non avevano la certezza, così come poi è stato, di rilevare Marc Guéhi dal Crystal Palace e hanno bloccato la cessione del giocatore cresciuto nell'Academy del Charlton e nella Merseyside dal luglio 2015. A gennaio, però, l'operazione potrebbe andare in porto.

Finora ha giocato poco in stagione con i 'Reds' di Slot — Magari, a meno dei 15 milioni di euro pattuiti tra fine agosto e inizio settembre. Anche perché Gomez, che già aveva raggiunto un'intesa con il Milan, fin qui in stagione, con la squadra di Arne Slot, ha collezionato appena 238' sul terreno di gioco diluiti in 7 presenze tra Premier League (4), Coppa di Lega (2) e Champions League (una).

Al Diavolo Gomez piace perché esperto, duttile (può giocare sia da centrale sia da terzino, sia sulla destra sia sulla sinistra) e di qualità. Per 'TMW', poi, anche se può non rappresentare proprio un innesto 'top' nella retroguardia del Milan, potrebbe ambientarsi rapidamente vista la presenza in rosa di suoi connazionali come Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek ed offrire più di un'alternativa tecnico-tattica ad Allegri.