Chukwueze al Fulham: i numeri deludenti in Inghilterra dell'ex Milan
Chukwueze, ceduto dal Milan al Fulham in prestito con diritto di riscatto, non sta convincendo: dopo due stagioni rossonere deludenti, in Inghilterra ha collezionato solo 107 minuti e un assist, troppo poco per spingere gli inglesi al riscatto
Durante l'ultimo il calciomercato estivo il Milan ha saputo fare qualcosa che da molti anni non era in grado di fare nel migliore dei modi, ovvero riuscire a vendere i giocatori, anche quelli sottotono dopo alcune stagioni deludenti. Uno di questi è stato Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano ha lasciato il club rossonero dopo appena due stagioni.

Chukwueze dal Milan al Fulham: formula e numeri del nigeriano

Arrivato con grande entusiasmo da parte dei tifosi, non è riuscito a ripagare le aspettative, ma soprattutto a dimostrare il valore del suo acquisto. Chukwueze è stato prelevato dal Villarreal per circa 22 milioni di euro nell'estate del 2023. In 70 presenze con la maglia del Milan ha totalizzato solo 8 gol e 6 assist: un bottino troppo misero per le aspettative che c'erano nei suoi confronti.

In estate, il Fulham ha voluto puntare sul talento nigeriano classe 1999 per rinforzare il ruolo di esterno destro offensivo. Chukwueze è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 30 milioni di euro. Finora, la sua stagione inglese è stata piuttosto deludente: cinque presenze totali, zero dal primo minuto, con zero gol e un solo assist all'attivo. Tra Premier League e Coppa di Lega, ha giocato solamente 107 minuti, troppo poco per garantire la cessione definitiva al club inglese.

