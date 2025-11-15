Chukwueze al Fulham: i numeri deludenti in Inghilterra dell'ex Milan

In estate, il Fulham ha voluto puntare sul talento nigeriano classe 1999 per rinforzare il ruolo di esterno destro offensivo. Chukwueze è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale vicina ai 30 milioni di euro. Finora, la sua stagione inglese è stata piuttosto deludente: cinque presenze totali, zero dal primo minuto, con zero gol e un solo assist all'attivo. Tra Premier League e Coppa di Lega, ha giocato solamente 107 minuti, troppo poco per garantire la cessione definitiva al club inglese.