Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Zirkzee — Zirkzee è uscito dal giro della sua Nazionale (il Commissario Tecnico Ronald Koeman non lo convoca da un anno) e se l'annata continuasse così rischierebbe, nel concreto di non essere presente ai Mondiali 2026 con l'Olanda. Se una chance di rientrare ce l'ha ancora, la dovrà sfruttare altrove.

In un campionato che l'ex anche di Parma, Anderlecht e Bayern Monaco conosce molto bene come quello italiano. Per il 'CorSera' sia Igli Tare sia Frederic Massara, rispettivamente direttore sportivo del Milan e della Roma, si sarebbero già mossi per Zirkzee in vista della finestra di calciomercato in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026.

I due motivi per cui cercano l'ex Bologna — Rossoneri e giallorossi non hanno intenzione di mancare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: davanti mancano i gol e Zirkzee può rappresentare, per meneghini e capitolini, una soluzione ideale e a buon mercato. Zirkzee fa gola Milan e Roma, infatti, principalmente per due motivi.

Il primo è perché conosce la Serie A: a gennaio non c’è tempo per l’ambientamento. Il secondo è perché il Manchester United — stando ai colloqui che i club avrebbero portato avanti in questi giorni — pare ben disposto a lasciar partire il giocatore (per il quale nel luglio 2024 investì 42,5 milioni di euro) con la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Un'occasione, insomma, da cogliere al volo.