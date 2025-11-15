Pianeta Milan
Milan e Roma in lotta per Zirkzee, colloqui già in corso. I due motivi per cui può tornare in Italia

Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 del Manchester United, al Milan o alla Roma nella sessione invernale di calciomercato? Il punto della situazione sull'ex centravanti di Bayern Monaco, Anderlecht, Parma e Bologna dal 'CorSera'
Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Milan e Roma - che nell'ultimo calciomercato estivo avevano provato a scambiarsi Santiago Giménez e Artem Dovbyk - si starebbero sfidando ora a distanza per un obiettivo comune della sessione invernale: Joshua Zirkzee.

L'attaccante olandese, classe 2001, dopo una splendida stagione (2023-2024) in Serie A con il Bologna, pensava di poter proseguire la sua scalata verso l'alto trasferendosi in Premier League per indossare la maglia del glorioso Manchester United. Finora, però, la sua esperienza inglese è stata un disastro.

Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Zirkzee

Zirkzee è uscito dal giro della sua Nazionale (il Commissario Tecnico Ronald Koeman non lo convoca da un anno) e se l'annata continuasse così rischierebbe, nel concreto di non essere presente ai Mondiali 2026 con l'Olanda. Se una chance di rientrare ce l'ha ancora, la dovrà sfruttare altrove.

In un campionato che l'ex anche di Parma, Anderlecht e Bayern Monaco conosce molto bene come quello italiano. Per il 'CorSera' sia Igli Tare sia Frederic Massara, rispettivamente direttore sportivo del Milan e della Roma, si sarebbero già mossi per Zirkzee in vista della finestra di calciomercato in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026.

I due motivi per cui cercano l'ex Bologna

Rossoneri e giallorossi non hanno intenzione di mancare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: davanti mancano i gol e Zirkzee può rappresentare, per meneghini e capitolini, una soluzione ideale e a buon mercato. Zirkzee fa gola Milan e Roma, infatti, principalmente per due motivi.

Il primo è perché conosce la Serie A: a gennaio non c’è tempo per l’ambientamento. Il secondo è perché il Manchester United — stando ai colloqui che i club avrebbero portato avanti in questi giorni — pare ben disposto a lasciar partire il giocatore (per il quale nel luglio 2024 investì 42,5 milioni di euro) con la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Un'occasione, insomma, da cogliere al volo.

