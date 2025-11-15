Tra le priorità di calciomercato del Milan, in vista della prossima sessione invernale di trattative, che durerà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, c'è quella di reperire un nuovo difensore centrale. Giocando a tre dietro, il tecnico Massimiliano Allegri ha bisogno di un altro giocatore oltre a Koni De Winter per dare il cambio al terzetto titolare, composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Giudicato troppo acerbo David Odugu, ma è proprio dal suo Paese, la Germania e nel suo ex campionato, la Bundesliga, che il Diavolo potrebbe pescare il suo prossimo rinforzo. PROSSIMA SCHEDA