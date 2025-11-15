PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, per la difesa si pesca in Bundesliga: cinque opzioni sul taccuino di Tare

Milan, per la difesa si pesca in Bundesliga: cinque opzioni sul taccuino di Tare

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per il calciomercato di gennaio: il Diavolo sta monitorando una serie di nomi nel massimo campionato tedesco. Occhio anche alla possibilità di un investimento 'extra' per il futuro. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Tra le priorità di calciomercato del Milan, in vista della prossima sessione invernale di trattative, che durerà dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, c'è quella di reperire un nuovo difensore centrale. Giocando a tre dietro, il tecnico Massimiliano Allegri ha bisogno di un altro giocatore oltre a Koni De Winter per dare il cambio al terzetto titolare, composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Giudicato troppo acerbo David Odugu, ma è proprio dal suo Paese, la Germania e nel suo ex campionato, la Bundesliga, che il Diavolo potrebbe pescare il suo prossimo rinforzo. PROSSIMA SCHEDA

