Negli ultimi giorni sta circolando in orbita rossonera un nome già ben conosciuto in Serie A. Come sappiamo, il Milan starebbe cercando una punta vera in grado di segnare. Lo scarso rendimento di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sta spingendo la dirigenza rossonera a valutare diverse piste per il mercato di gennaio. Il nome in questione è legato al mondo nerazzurro: Mauro Icardi.