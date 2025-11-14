LEGGI ANCHE: Ex Milan, Galli: "Ecco il giocatore più forte che ho affrontato. Il ricordo più bello è stato..."
Secondo quanto riferito da Plettenberg, Mauro Icardi e il Galatasaray starebbero pianificando i primi colloqui per discutere dell'eventuale rinnovo di contratto. Il club turco vorrebbe blindare l'attaccante, evitando così il trasferimento. Il Galatasaray ritiene Icardi un elemento imprescindibile e vorrebbe costruire attorno a lui la squadra. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno ulteriori sviluppi
© RIPRODUZIONE RISERVATA