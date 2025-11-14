Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Icardi rinnova con il Galatasaray? Le ultime dalla Germania

Negli ultimi giorni sta circolando in orbita Milan un nome già ben conosciuto: Mauro Icardi. Rinnovo o trasferimento?
Alessia Scataglini
Negli ultimi giorni sta circolando in orbita rossonera un nome già ben conosciuto in Serie A. Come sappiamo, il Milan starebbe cercando una punta vera in grado di segnare. Lo scarso rendimento di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sta spingendo la dirigenza rossonera a valutare diverse piste per il mercato di gennaio. Il nome in questione è legato al mondo nerazzurro: Mauro Icardi.

Calciomercato Milan, niente Icardi?

L'ex bomber nerazzurro, ora al Galatasaray, ha il contratto in scadenza a fine stagione e il Milan potrebbe approfittarne. Dopo le parole di George Gardi, agente FIFA, nel pomeriggio sono arrivate anche delle novità da Florian Plettenberg, giornalista di SkySportDE.

Secondo quanto riferito da Plettenberg, Mauro Icardi e il Galatasaray starebbero pianificando i primi colloqui  per discutere dell'eventuale rinnovo di contratto. Il club turco vorrebbe blindare l'attaccante, evitando così il trasferimento. Il Galatasaray ritiene Icardi un elemento imprescindibile e vorrebbe costruire attorno a lui la squadra. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno ulteriori sviluppi

