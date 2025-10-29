Pianeta Milan
Elio Letterio Pino, agente di Mauro Icardi, ha parlato delle futuro del suo assistito, attualmente al Galatasaray accostato al Milan per il calciomercato di gennaio: ecco le sue dichiarazioni
Uno dei reparti del Milan che necessità di maggiori rinforzi è senza dubbio l'attacco. Il rendimento di Santiago Gimenezinfatti è sotto le aspettative, l'attaccante messicano arrivato lo scorso gennaio dal Feyenoord non ha ancora segnato in questo campionato. A complicare il quadro ci sono le prestazioni deludenti di Rafael Leao, non adatto a fare la prima punta e di Christopher Nkunku, per lui un solo gol in Coppa Italia contro il Lecce.

Calciomercato Milan, le parole dell'agente di Icardi

Questo scenario ha portato il ds Igli Tare ha valutare alcuni profili in vista del calciomercato di gennaio. Uno dei nomi uscito nei giorni scorsi è quello di Mauro Icardi. Tuttavia ci ha pensato il suo agente, Elio Letterio Pino, a fare chiarezza. Ecco le sue parole ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

Su Icardi: "Al momento nessuno della società si è fatto sentire, ho letto le dichiarazioni dei giorni scorsi del Presidente e del CEO ma il Capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del Club. Noi aspetteremo fino a dicembre un’eventuale proposta, dopodiché ci riterremo liberi di fare altre scelte, lo dico con il massimo rispetto nei confronti dei tifosi e del management del Galatasaray. Non vi è niente di irrispettoso in quello che dico, ribadisco cheil Capitano del Galatasaray non può essere in scadenza, il Club può fare le scelte che ritiene opportune ma un giocatore del suo livello non può rimanere in attesa a lungo".

Sulle offerte: "Ho già ricevuto delle offerte importanti sia in Europa e sia fuori dall’Europa, i tifosi del Galatasaray sanno quanto Mauro ami il Galatasaray, ma qui ci sono di mezzo anche scelte che investono la vita privata di un uomo".

Sul legame con il Galatsaray:"Icardi, come già sottolineato dal presidente Özbek, ha contribuito a riportare il Galatasaray a livelli altissimi che questo magnifico Club merita, tutti sanno che è sceso in campo anche quando le sue condizioni fisiche non erano al meglio. Ha stretto i denti per il bene del Galatasaray e di questi magnifici tifosi, comprenderai bene che quella tra Mauro e il Galatasaray sia una storia speciale. Anche per questo Icardi merita rispetto, perché è un giocatore molto amato in Turchia".

