Calciomercato Milan, Tare punta su un giovane brasiliano: l'indiscrezione

Calciomercato Milan, il direttore sportivo Igli Tare starebbe monitorando un giovane attaccante brasiliano in forza ad una squadra di Serie A: sulle sue tracce ci sarebbe però la concorrenza della Fiorentina

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri è concentrato sul campo, la dirigenza rossonera continua a lavorare dietro le quinte per cercare nuovi rinforzi in vista del calciomercato di gennaio.

Calciomercato Milan, un nuovo obiettivo per Tare

Soprattutto in attacco, il direttore sportivo Igli Tare starebbe dietro ad alcuni nomi per rinforzare un reparto che al momento vede un deludente Gimenez e un Leao che non si trova a proprio agio. Mancano dunque i gol là davanti e questo aspetto pesa un po' sulla classifica dei rossoneri anche se la formazione di Allegri si trova a soli tre punti dalla testa della classifica.