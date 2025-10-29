Calciomercato Milan, Tare punta su un giovane brasiliano: l'indiscrezione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Milan starebbe monitorando Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003 in forza all'Hellas Verona.
LEGGI ANCHE: Tomori: "La telefonata di Maldini ha cambiato tutto. L'amore dei tifosi nella corsa Scudetto fu immenso" >>>
Il noto esperto di calciomercato riporta però che sulle tracce del giovane brasiliano ci sarebbe anche la concorrenza della Fiorentina. Per ora si tratta solo di voci, staremo a vedere nelle prossime settimane se le medesime si tradurranno in realtà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA