Calciomercato, il Milan monitora la rivelazione della Serie A. Ma c’è una concorrente

Calciomercato Milan, Tare punta su un giovane brasiliano: l'indiscrezione
Calciomercato Milan, il direttore sportivo Igli Tare starebbe monitorando un giovane attaccante brasiliano in forza ad una squadra di Serie A: sulle sue tracce ci sarebbe però la concorrenza della Fiorentina
Mentre il Milan di Massimiliano Allegriè concentrato sul campo, la dirigenza rossonera continua a lavorare dietro le quinte per cercare nuovi rinforzi in vista del calciomercato di gennaio.

Calciomercato Milan, un nuovo obiettivo per Tare

Soprattutto in attacco, il direttore sportivo Igli Tare starebbe dietro ad alcuni nomi per rinforzare un reparto che al momento vede un deludente Gimenez e un Leao che non si trova a proprio agio. Mancano dunque i gol là davanti e questo aspetto pesa un po' sulla classifica dei rossoneri anche se la formazione di Allegri si trova a soli tre punti dalla testa della classifica.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Milan starebbe monitorando Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003 in forza all'Hellas Verona.

Tomori: "La telefonata di Maldini ha cambiato tutto. L'amore dei tifosi nella corsa Scudetto fu immenso"

Il noto esperto di calciomercato riporta però che sulle tracce del giovane brasiliano ci sarebbe anche la concorrenza della Fiorentina. Per ora si tratta solo di voci, staremo a vedere nelle prossime settimane se le medesime si tradurranno in realtà.

