Calciomercato Milan, Moretto: 'Il Bournemouth vuole acquistare Jimenez'

Sul futuro del giocatore: "Le cifre del trasferimento sono circa 20 milioni di base fissa più bonus e posso dire che il Bournemouth sta già lavorando ad un possibile riscatto. Il Bournemouth ha già in testa di acquistare a titolo definitivo Jimenez indipendentemente da queste condizioni che si dovrebbero verificare per trasformare il prestito in obbligatorio. Il Bournemouth, dopo aver fatto determinati investimenti e aver valorizzato determinati giocatori nel corso del tempo ha l’intenzione di puntare forte su Jimenez che rimane un giocatore nell’orbita del Real Madrid, controllato dal Real Madrid con la recompra.Occhio perché Carvajal si è appena fatto male, è un infortunio che sembra piuttosto serio, e Jimenez è un calciatore controllato dal Real Madrid. Vi aggiungo che la nazionale maggiore lo sta seguendo con attenzione e vuole dargli una chance per il futuro".