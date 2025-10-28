Calciomercato Milan, Moretto: 'Il Bournemouth vuole acquistare Jimenez'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto: "Jimenez sta dimostrando tutto il suo valore al Bournemouth. Il club inglese…"

Il noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Alex Jimenez, terzino del Milan passato ceduto in estate con la formula del prestito al Bournemouth: ecco tutte le novità
La scorsa estate un po' a sorpresa il Milanha ceduto Alex Jimenez in prestito al Bournemouth con la formula del prestito. Una scelta che ha destato stupore tra i tifosi rossoneri, in quanto il terzino rossonero era stato uno dei pochi a salvarsi nell'ultima disastrosa stagione. Tuttavia il futuro del giovane classe 2005, stando alle parole del noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sembra essere ancora in Inghilterra. Ecco le sue dichiarazioni riportate sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Jimenez-Bournemouth, le parole di Moretto

Su Jimenez: "Alex Jimenez, classe 2005, in estate si è trasferito un po’ a sorpresa dopo una serie di vicissitudini e si è trasferito al Bournemouth, in Premier, in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Diciamo che dopo un periodo di adattamento Jimenez sta mostrando tutto il suo valore anche in Premier League. L’ultima partita contro il Nottingham è stata molto positiva. Il calciatore ha espresso tutte le proprie qualità, ha dimostrato quanto vale in campo in un grandissimo duello con Ndoye, vinto dallo spagnolo.

Sul futuro del giocatore: "Le cifre del trasferimento sono circa 20 milioni di base fissa più bonus e posso dire che il Bournemouth sta già lavorando ad un possibile riscatto. Il Bournemouth ha già in testa di acquistare a titolo definitivo Jimenez indipendentemente da queste condizioni che si dovrebbero verificare per trasformare il prestito in obbligatorio. Il Bournemouth, dopo aver fatto determinati investimenti e aver valorizzato determinati giocatori nel corso del tempo ha l’intenzione di puntare forte su Jimenez che rimane un giocatore nell’orbita del Real Madrid, controllato dal Real Madrid con la recompra.Occhio perché Carvajal si è appena fatto male, è un infortunio che sembra piuttosto serio, e Jimenez è un calciatore controllato dal Real Madrid. Vi aggiungo che la nazionale maggiore lo sta seguendo con attenzione e vuole dargli una chance per il futuro".

