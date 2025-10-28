Si è parlato molto in questi giorni di un possibile colpo di calciomercato del Milan a gennaio : voci dall'Inghilterra, infatti, parlavano di un possibile arrivo in prestito di Son , per giocare e tenersi in forma verso il mondiale, un po' come fatto da Beckham ai tempi della MLS. L'ex attaccante del Tottenham, infatti, sta facendo benissimo nella sua nuova esperienza ai Los Angeles Galaxy. Dopo le parole di Matteo Moretto , arriva anche il punto del giornalista Fabrizio Romano . Ecco le sue parole su 'YouTube'.

"Son sta facendo benissimo in MLS. Si è parlato molto di un possibile prestito a gennaio. Non ci risultano contatti da parte del Milan. Anche da lato giocatore arrivano smentite molto forti, molto secche. Son è concentrato ai Los Angeles Galaxy, non sta trattando con il Milan o con altre squadre. Questa voce non trova conferme né lato Milan, né lato giocatore. Oggi il Milan non ha iniziato trattative, non sta lavorando a Son".