Calciomercato del Milan, il Diavolo potrebbe essere molto attivo anche a gennaio. E' ancora presto per capire in che condizioni arriverà la squadra di Massimiliano Allegri, ma è possibile che il Diavolo provi ad andare alla ricerca di colpo e occasioni in modo da avvicinare la squadra ai possibili obiettivi stagionali. In estate il lavoro è stato decisamente importante, ma non è stato del tutto perfetto, con qualche colpo mancato. La squadra, infatti, potrebbe avere qualche buco.