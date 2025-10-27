Pianeta Milan
Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo di Tare: la notizia infrange i sogni dei tifosi

Calciomercato Milan, è sfumato l'arrivo alla corte dei rossoneri di Massimiliano Allegri di un fortissimo centrocampista a lungo sulla lista del direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare: ecco di chi si tratta
Igli Tare è sempre in cerca di nuovi obiettivi per rinforzare la rosa del Milan. Nonostante gli arrivi di Luka Modric, Adrien Rabiot e Samuele Ricci, il direttore sportivo aveva messo nel mirino altri giocatori in vista del calciomercato di gennaio: uno su tutti Milinkovic-Savic.

Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic rinnova con l'Al-Hilal

L'arrivo del centrocampista ex Lazio alla fine, però, rimarrà solo un'utopia. Infatti è notizia delle ultime ore il suo rinnovo del contratto fino a giugno del 2028 con l'Al-Hilal. Il classe 1995 era stato accostato anche alla Juventus, ma il suo futuro sarà ancora saudita per molto tempo. La dirigenza milanista dovrà ora guardarsi altrove per rinforzare un reparto comunque giù folto di giocatori.

LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, la vigilia: le parole di Allegri, il punto infortunati e la formazione

A Massimiliano Allegri non mancano comunque i giocatori: il tecnico del Milan, nonostante gli infortuni di Loftus Cheek (recuperato per la gara contro l'Atalanta) e di Rabiot ha sempre potuto contare su valide alternative. Staremo a vedere quali saranno i nuovi obiettivi sulla lista di Tare per il calciomercato di gennaio.

