Nei pensieri dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e del direttore sportivo Igli Tare c'è, al momento, un solo interrogativo: come potenziare questo Milan nel calciomercato invernale, affinché l'allenatore Massimiliano Allegri possa lottare al meglio delle proprie forze per lo Scudetto fino alle ultime battute del campionato di Serie A? La risposta è semplice: mediante l'innesto di quei tre elementi chiesti per completare un organico già di per sé molto competitivo. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato, il Milan pesca in casa Real Madrid: un colpo che può far svoltare la stagione
Il Milan e il Real Madrid sono club amici che vantano, storicamente, ottimi rapporti: i rossoneri potrebbero approfittarne nella prossim sessione invernale calciomercato (2 gennaio-2 febbraio 2026) per un colpo davvero molto importante
