Dal lungo stop alla doppietta: Leao ora è chiamato a trovare continuità

Rafael Leao, dopo un inizio non positivo a causa di un lungo stop, è tornato a brillare nel Milan: ora si punta alla continuità
Alessia Scataglini
Il gol in Coppa Italia e poi lo stop. Un lunghissimo stop. La stagione calcistica di Rafael Leao, al suo sesto anno in rossonero, non è iniziata nel migliore dei modi. Il numero 10 rossonero è rientrato dall'infortunio muscolare rimediato contro il Bari dopo più di 40 giorni. Ma le prestazioni contro Napoli e, sopratutto, Juventus non hanno convinto affatto ma bensì hanno acceso alcune spie di allarme.

Il portoghese, però, ha deciso di rispondere alle numerose critiche ricevute: doppietta contro la Fiorentina di Stefano pioli, ex allenatore dei rossoneri con il quale ha vinto il 19esimo scudetto nel maggio del 2022, e successivamente la rete contro il Pisa di Gilardino, match in cui il Milan di Allegri non è riuscito ad approfittare di un eventuale 'fuga'.

Dopo ben 558 giorni, Leao è riuscito a segnare in due partite consecutive in Serie A: l'ultima volta risale tra marzo e aprile del 2024, quando andò a segno contro Fiorentina, Lecce e Sassuolo. Nel frattempo, dopo l'addio di Pioli e ben due nuovi allenatori, Fonseca e Conceicao, e un bruttissimo 9 posto in classifica, si era parlato anche di un futuro lontano da Milano.

Ora come ora però, Rafael Leao è tornato ad essere uno dei protagonisti di questo nuovo Milan, un vero e proprio pilastro. Contro il Pisa, oltre al gol ha preso anche una traversa e fornito uno splendido assist per il compagno Nkunku (che poi ha sprecato l'occasione di passare in vantaggio).

Nelle occasioni precedenti, ovvero contro Napoli e Juventus, Allegri lo aveva schierato senza una prima punta, limitandone di conseguenza la libertà di azione. Nelle ultime due partite, invece, il portoghese è riuscito a muoversi accanto alla punta, ovvero Gimenez, trovando moltissimi spazi.  E' riuscito ad abbassarsi sulla trequarti per ricevere palla puntando successivamente la porta.

Ora però, arriva la parte più difficile ma molto fondamentale: trovare la giusta continuità. Prima della sosta delle Nazionali, il Milan avrà due grandissimi impegni: la trasferta a Bergamo contro l'Atalanta e la sfida contro la Roma a San Siro, oltre che alla gara contro il Parma.

L'obiettivo principale è arrivare con maggior punti possibili e con una forma fisica migliore al derby della Madonnina contro l'inter, in programma il 23 novembre.

 

